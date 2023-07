Universidad Cooperativa de Colombia lidera avances científicos en prestigioso evento internacional sobre Demencia

La coordinadora del grupo de investigación «Psicosaberes», la doctora Jasmin Bonilla Santos de la UCC sede Neiva, se encuentra presente en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer (AAIC; Alzheimer’s Association International Conference-2023) en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos.

Este evento reúne a los más experimentados investigadores del mundo, quienes centran sus discusiones en diversos temas relacionados con la demencia, como la ciencia básica, la patogénesis (Origen de las enfermedades), los biomarcadores (Señales biológicas), las manifestaciones clínicas, el desarrollo de medicamentos, la salud pública y el cuidado de pacientes con esta condición.

La Universidad Cooperativa de Colombia se destaca en este evento con la presentación de dos importantes trabajos: «Pesticides and cognitive impairment in older adults: evidence from southern Colombia» y «Electrophysiological correlates of objective memory impairments in community-dwelling older adults at risk of dementia». La calidad científica de estas propuestas ha sido reconocida, y los resúmenes de ambas serán publicados en un número especial de la revista «Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association», una revista cataloga en el Cuartil Q1 lo que representa la alta calidad de los trabajos allí publicados. La participación de la doctora Jasmin Bonilla Santos y el reconocimiento a los trabajos presentados posicionan a la Universidad Cooperativa de Colombia como referente en la investigación sobre demencia a nivel internacional.

En este evento, se establecieron nuevas redes de investigación y se realizaron importantes acercamientos para establecer convenios de colaboración a nivel internacional con la red de Alzheimer Davos (Davos Alzheimer’s Collaborative). Estos acuerdos permitirán el desarrollo de la investigación sobre demencias en la región Surcolombiana y brindarán visibilidad institucional al programa de Psicología del Campus Neiva de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Además, durante el evento, se llevó a cabo un encuentro con el Consorcio Latinoamericano y del Caribe sobre demencia (LAC-CD), del cual la UCC forma parte. La participación en este evento no solo ha fortalecido los lazos con otras instituciones de renombre en el campo de la investigación sobre demencia, sino que también ha permitido que la Universidad Cooperativa de Colombia expanda su presencia y reconocimiento a nivel internacional.

Estas iniciativas demuestran el compromiso de la institución con la investigación científica y el avance en el conocimiento sobre las demencias, una problemática de gran relevancia en la región y en todo el mundo.