Un buen sabor dejó ‘Paladar’, con ventas que superan los $2.000 millones

Paladar, el evento gastronómico de Neiva superó las expectativas en número de visitantes y de ventas. Los invitados se sintieron halagados por la recepción de los neivanos y los visitantes contentos por la buena organización.

Un balance muy positivo se reportó al finalizar la segunda versión del Festival Gastronómico Internacional ‘Paladar’, evento organizado por la Oficina de Internacionalización y Proyectos, a través de la marca ‘Neiva, Vida y Paz’, con ventas superiores a los dos mil millones de pesos durante los cuatro días del evento y con la visita de 90 mil personas, superando así las expectativas que se tenían.

“Las expectativas fueron superadas frente a lo que fue el año pasado y lo que esperábamos de crecimiento este año, 90 mil personas circulando durante cuatro días en el Malecón de Neiva, solo el día domingo tuvimos 39 mil personas”, manifestó Rafael Sánchez, jefe de la Oficina de Internacionalización y Proyectos de la Alcaldía de Neiva.

La recepción que tuvo la ciudadanía a Paladar fue muy destacada, el comportamiento de la gente y, sobre todo, las marcas que son muy importantes para el desarrollo económico de un sector que lo necesita.

«En materia de generación de empleo fueron 350 empleos directos la última semana, 250 empleos indirectos en cuanto a vendedores informales y acompañamiento externo. En cuanto a las ventas 2.080 millones hasta el mediodía del lunes y esperamos superar los 2.250 millones en el Malecón, sin hablar de la economía circundante”, señaló Sánchez.

A través de una hoja de ruta la Administración Municipal ha podido implementar todos los componentes necesarios para poder reactivar la ciudad económicamente de los que hacen parte eventos como Paladar, como el del patinódromo que también fue un evento importante y otros como el San Pedro.

“Estoy contento por eso, aquí hemos aprendido todos, aquí comemos lo criollo, lo regional, pero también hemos aprendido de chefs internacionales como México que fue nuestro invitado especial, de todos ellos se aprenden cosas importantes”, expresó Gorky Muñoz Calderón, alcalde de Neiva al término del evento que contó con un selecto grupo de invitados especiales, nacionales e internacionales.

Dentro de los chefs que participaron en Paladar estaban los jurados de MasterChef Colombia, Christopher Carpentier y Jorge Rausch quienes exaltaron la organización.

“Fundamentalmente en estos eventos es importante llevar al público un mensaje del uso de la materia prima colombiana, del respeto y la divulgación de toda la gastronomía local y que hay un intercambio con chefs de todas partes de Colombia y del mundo para que juntos saquemos adelante y expongamos todo lo lindo de este país. Un Festival muy organizado, la gente muy proactiva”, afirmó el chef Carpentier.

Por su parte, Rausch expresó que “este tipo de eventos no solo fomenta la gastronomía sino el turismo son eventos que hace que la gente esté orgullosa de su ciudad, además es divertido. Me encanta y me voy a volver institución yo en este evento también”.

Además, Ramiro Meneses, actor ganador de MasterChef Colombia también enfatizó que “esto es algo maravilloso, que no se puede perder, hay que seguirlo incentivando, hay que volverlo una institución porque hay, calidad, es un esfuerzo que no se puede perder. He probado hasta lo improbable. Hay que sumarse, para Neiva es bueno, para todos, para las personas que están haciendo empresa”.

Igualmente, Tulio Zuloaga, reconocido influencer nacional, señaló que “ustedes tienen una gran cocina, Paladar me parece una experiencia muy importante donde se puede recorrer muchos de los lugares y propuestas que hay aquí”.

Dentro de los invitados internacionales estaba el chef mexicano Gerardo Vásquez Lugo, quien afirmó que “la ciudad es maravillosa, muy generosa sobre todo. He estado en muchos festivales del mundo pero esta es una experiencia muy particular, tantas cosas de calidad, de ingredientes que incluso yo no conocía, los biscochos de achira, la cholupa que ya se está exportando desde esta región, no solo el café que es muy reconocido”.

Finalmente, el chef del restaurante Ritual, Carlos Chávarro, expresó “un agradecimiento súper especial a la Alcaldía, el balance de la feria es más que positivo, Paladar hace hoy un preámbulo para entrar en las mejores ferias a nivel nacional. Ese evento tiene un movimiento económico enorme para la ciudad”.

Yomayra Morillo, visitante

Este tipo de eventos activan la economía de nuestro departamento y nuestro municipio, muy bien organizado y excelente la atención de todos los participantes.

Mariana Escobar, visitante

Me pareció muy porque va ayudar a las pequeñas empresas, muy bien organizado, mucha variedad, pero debería haber más espacios para evitar aglomeraciones.

Natalia Lagos, visitante

Una iniciativa muy buena, teniendo en cuenta que no son actividades muy comunes, dan la oportunidad de conocer diferentes tipos de alimentos y comidas, son cosas que aportan a la gente.