Socialización para restaurar viviendas afectadas por la ola invernal en el Huila

Se llevó a cabo la socialización de rehabilitación de viviendas averiadas por la ola invernal vigencia 2021, en los municipios de Palermo, Santa María y Tello.

Neiva, 10 de diciembre del 2021. La Gobernación del Huila en cabeza del ingeniero, Luis Enrique Dussán López, a través de Fonvihuila realizó la socialización del proyecto denominado: Rehabilitación de las Viviendas Afectadas por la ola invernal, en los municipios de Palermo, Santa María y Tello.

Esta socialización, tuvo como objetivo articular al Gobierno Departamental y los municipios afectados por este fenómeno de la “Niña” para que los procesos de construcción sean más efectivos y ágiles.

“Se inició las socializaciones para la ejecución de las obras del proyecto de rehabilitación de las viviendas afectadas por la temporada de lluvia vigencia 2021, es importante mencionar que ya estuvimos en el municipio de Tello y en el municipio de Santa María. En Santa María, son 180 familias, aquellas que fueron priorizadas dentro del acta municipal de riesgos que los alcaldes de la región reportaron al departamento”, señaló, la directora de Fonvihuila, Migdonia Patiño Arias.

El departamento del Huila a través de Fonvihuila empieza nueva etapa de ejecución de las obras de los programas de viviendas.

Opiniones

“Con el trabajo articulado de la Gobernación del Huila y del municipio de Palermo, ha sido fundamental para llegar a las familias más necesitadas, hoy estamos socializando a 77 familias, el beneficio que se les va entregar, con su mejoramiento de vivienda afectadas por esta gran ola invernal, y de esta manera, vemos como el gobernador del Huila, tiene en cuenta a la comunidad palermuna” enfatizó, la alcaldesa de Palermo, Natalia Perdomo Chinchilla.

Con este importante proyecto, familias de Palermo mejoran la calidad de vida y este es el objetivo que tiene el gobierno “Huila Crece”.

“Actualmente en mi casa, una de dos paredes están que se derrumban y estoy en esta reunión tan importante para saber cómo me van a rehabilitar mi casa y me doy cuenta que muy pronto podré estar tranquilo porque me la van a mejorar”, mencionó, Eduardo Camacho, habitante del municipio de Palermo.

Asimismo, Gerónimo Aldana, Habitante del municipio de Palermo, señaló: “la temporada de lluvias de este año me desentecho mi casa y se inundó todas mi cosas y con esta reunión me siento respaldado por la Alcaldesa y el Gobernador del Huila”.