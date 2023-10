Sin inflamación, sin placas: el objetivo alcanzable en pacientes con artritis reumatoide y psoriasis

La artritis reumatoide es 2 a 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. El riesgo de padecerla aumenta entre 70 y 74 años [1] .

. [2] Entre el 20% y 30% de los pacientes con psoriasis desarrollan artritis como comorbilidad [3]

Entre el 20% y 30% de los pacientes con psoriasis desarrollan artritis como comorbilidad Octubre es el mes de la artritis reumatoide y la psoriasis, expertos invitan a reconocer los desafíos de convivir con estas enfermedades y promover la comunicación médico paciente para alcanzar el objetivo de controlar los síntomas de estas patologías crónicas.

Se estima que existen aproximadamente 100 variaciones de enfermedades autoinmunes en todo el mundo, las cuales afectan entre el 5 y el 10 % de la población global[4]. Muchas de estas patologías se activan en el cuerpo y se quedan para toda la vida como es el caso de la artritis reumatoide y la psoriasis.

Pese a los avances científicos, estas dos patologías no tienen una cura definitiva, por lo que lograr los objetivos de tratamiento pactados entre el médico y el paciente, son la clave para convivir con ellas y tener una mejor calidad de vida.

La Artritis Reumatoide (AR) es la enfermedad más común entre aquellas que afectan las articulaciones[5]. Se caracteriza por generar la acumulación e infiltración de sustancias químicas proinflamatorias en el espacio sinovial, donde se encuentran los extremos de los huesos que forman la articulación. El sistema inmunológico se confunde y ataca al cuerpo con una respuesta inflamatoria crónica[6] en los dedos de manos y pies, las muñecas, codos, cadera, tobillos y rodillas[7].

En Colombia la AR tiene una prevalencia que oscila entre 0,52 y 0,91 y hasta 1,98 por 100 habitantes. El 82% de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad, han desarrollado comorbilidades como hipertensión arterial (31%), osteoporosis (19%), diabetes mellitus (8%), sobrepeso (30%) y obesidad (13%)[8].

En cuanto a psoriasis, en Colombia entre 2013 y 2017 se diagnosticaron 34.472 casos de pacientes con esta enfermedad[9] y se calcula que entre el 20% y 30% de los pacientes desarrollan artritis como comorbilidad[10]. Lo que hace que al enrojecimiento, la comezón, la descamación y los síntomas propios de esta patología, se sumen la inflamación en las articulaciones.

“Los pacientes pueden disfrutar de su vida, sin que la patología tome el control. El mejor plan de tratamiento es el que se adapta a cada paciente y a sus objetivos, a través de acuerdos informados que se fijan entre paciente médico tratante” explica Carolina Suárez, Directora Médica de AbbVie en Colombia.

Los expertos también argumentan que las personas con estas condiciones médicas desempeñan un rol fundamental en el control de su enfermedad, cuando conversan abierta y honestamente con sus médicos tratantes sobre sus necesidades no satisfechas, y los objetivos de su tratamiento, lo que, a su vez, les permite minimizar la carga diaria de la enfermedad.

Recomendaciones para que los tratamientos no queden a medias[11] [12]

Los expertos sugieren a los pacientes de estas enfermedades inmunológicas informarse muy bien para alcanzar la remisión en artritis reumatoide o estar libre de placas de psoriasis, según sea el caso.

También, piden prepararse activamente antes, durante y después de las consultas o exámenes para obtener el mayor provecho de los encuentros con los especialistas

Hacer un listado de preguntas, de la más a la menos importante.

Preparar una bitácora de sus síntomas

Expresar claramente los objetivos de tratamiento que se buscan alcanzar

Llevar la historia clínica y los resultados de los exámenes

Consultar los detalles de su tratamiento, tomar notas

Encuentre una red de apoyo: Existen grupos y organizaciones de pacientes que acompañan el proceso de conocimiento de las enfermedades.

“La relación con el reumatólogo y el dermatólogo asignado a su patología debe ser honesta. Fijen metas, describa sus síntomas, haga el seguimiento de su evolución, si siente que algo no está funcionando bien explíquelo y pregunte si requiere algún cambio en su tratamiento. No tema hablar claro” recomienda Suárez.

¿Qué son estas enfermedades?

La artritis reumatoide es una enfermedad crónica, inflamatoria, autoinmune y multisistémica, que causa dolor, rigidez, inflamación y disfunción de las articulaciones[13].

Por otra parte, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza por lesiones escamosas y rojas que se localizan en cualquier parte de la piel como piernas, brazos, uñas, codos, rodillas y/o pies[14].

Aunque no existe cura, la comprensión de estas enfermedades y su tratamiento ha aumentado significativamente a lo largo de los años , logrando controlar los síntomas, evitar o retrasar su progresión y el desarrollo de afecciones adicionales.

