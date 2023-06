«Si no corrige, llevará al desastre»: Mario Mendoza sobre el presidente Petro

En una entrevista para a la revista Bocas, el reconocido escritor colombiano, Mario Mendoza, hizo un análisis sobre lo que va del gobierno del presidente Petro y cuál es su mayor enemigo.

Cabe resaltar que no es un secreto que el escritor bogotano apoyó al presidente y dio su voto con la esperanza de un cambio.

“Opté por él porque me parece un ilustrado, porque había leído su libro y me sorprendió su dominio de la obra de García Márquez. Di ese voto con cierto temor, pero también con una enorme esperanza. Pero, para mi sorpresa, me doy cuenta de algo muy peligroso para este país”, dijo Mendoza.

Habló también sobre el principal defecto del presidente que podría afectar a Colombia, así como se refirió sobre el polémico escándalo con el exembajador de Venezuela Armando Benedetti y Laura Sarabia.

“La inteligencia tiene un riesgo, y es que hay un momento en que el inteligente se enamora de sí mismo y entra en el mito de Narciso. Entonces se convierte en Mesías y del mesianismo hay un paso mínimo a la tiranía. La inteligencia de Petro es incuestionable, pero su peor enemigo es él mismo”, expresó.

Dijo también que haber sacado a José Antonio y a Alejandro Gaviria no fue coherente.

También se refirió sobre la impuntualidad de Petro, y es que no se puede negar que es un serio problema para el mandatario, pues asiste tarde a la mayoría de actividades de su agenda, llegando al punto que ha habido que esperarlo incluso tres horas o más, en diferentes compromisos.

“Ser impuntual no es coherente con la política del respeto por el otro. Ahora vimos el escándalo con Benedetti y el exembajador se indigna porque lo dejan esperando tres horas en Palacio. El detonante es la impuntualidad de Petro. ¿Por qué? Porque la impuntualidad es un insulto. Es una manera de escupirle al otro en la cara y decirle ‘usted no sabe quién soy yo’. Esa es la peor frase que hay en Colombia y, aunque Petro no la ha dicho, en sus praxis la parece decir”, comenta Mario.

Asegura que el presidente debe corregir varios aspectos, de lo contrario llevará a país al desastre.