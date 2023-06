Se realizó el lanzamiento de ‘Los juegos de la guerra’, una serie documental que presenta la voz de niños que cambiaron sus juguetes por armas

‘Los juegos de la guerra’ es una serie de tres documentales que visibiliza por qué algunos niños colombianos decidieron enfrentar una guerra que no era de ellos, coproducida por Señal Colombia y Asspa Comunicaciones.

Estos documentales llegarán a la pantalla de Señal Colombia los domingos 4, 11 y 18 de junio, a las 8:30 de la noche.

El lanzamiento se realizó en el Politécnico Grancolombiano, presentando el primer episodio de la serie y realizando un conversatorio entre la protagonista Luz Mariana Giraldo, el director William Ospina, y la directora de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano, Juliana Castellanos.

RTVC Sistema de Medios Públicos, el Politécnico Grancolombiano y Asspa Comunicaciones se unieron para realizar el lanzamiento de ‘Los juegos de la guerra’, una serie de tres documentales que, por medio de la narración en primera persona, visibiliza otra cara del conflicto y ofrece razones para entender por qué algunos de los niños colombianos decidieron enfrentar una guerra que no era de ellos.

‘Los juegos de la guerra’ es coproducida por Señal Colombia y Asspa Comunicaciones, dirigida por William Ospina Ramírez y agrupa los documentales ‘Las siete puertas’, protagonizado Luz Marina Giraldo; ‘La fotógrafa de mariposas’, protagonizado por Sandra Ramírez y ‘El último campamento’, protagonizado por jóvenes y veteranos guerrilleros. Estos documentales llegarán a la pantalla de Señal Colombia los domingos 4, 11 y 18 de junio, a las 8:30 de la noche.

El evento de lanzamiento se realizó en el Politécnico Grancolombiano y allí Mauricio Miranda, Productor General de Señal Colombia, destacó que el canal tiene importantes iniciativas para convocar productores independientes con historias para contar.

“Señal Colombia es un canal comprometido con el cambio social, con el desarrollo de nuevas ideas, con las voces que tal vez no pueden en este momento hablar, con la construcción de la democracia, de país y con la paz, la democracia, la inclusión y la diversidad”.

El evento también fue apoyado por la ONU, con la presencia del director de Reincorporación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Alessandro Preti, quien afirmó que “esta es una serie que nos llena de esperanza, pero también nos pone tristes, porque son historias que impactan mucho, de tristeza y de dolor, pero también de resiliencia. Para construir la paz no es suficiente firmar un acuerdo, lo que todos esperamos son cambios reales en la vida de los protagonistas. Para construir la paz se necesita nuevos liderazgos, mujeres que asuman el protagonismo, que sean empoderadas políticamente y que asuman el protagonismo de su vida y se conviertan en transformadoras de paz”.

Durante el lanzamiento se presentó el primer capítulo, la historia de Luz Marina Giraldo, una mujer excombatiente de las FARC que durante su estancia en la cárcel escribió un libro autobiográfico.

A través de uno de sus cuentos, en el que narra cómo atravesó siete puertas el día de su libertad, en el documental se cuentan siete historias de su niñez en las filas de la guerrilla, la muerte de su padre a manos de los paramilitares, su llegada al grupo guerrillero, los entrenamientos que recibió, su primera captura, el nacimiento de su primer hijo tras las rejas, el reencuentro con su madre, su segunda captura y su liberación tras la firma del acuerdo de paz.

Hoy Luz Marina lidera una fundación que apoya a mujeres excombatientes en su reintegración, ha recibido varios premios por su labor social y fue vocera antes la ONU en representación de los niños que nacieron durante el conflicto.

Para finalizar, se realizó un conversatorio entre William Ospina, director del documental; Luz Marina Giraldo, protagonista del primer capítulo; y Juliana Castellanos, directora de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano.

Allí se conversó sobre los detalles de la producción del documental y se adentró en la historia de la protagonista como un reflejo de lo que viven miles de excombatientes tras la firma del acuerdo de paz.

Luz Marina Giraldo destacó una parte fundamental del episodio: “Allí conté una escena que tenía guardada en lo profundo de mi ser y es el sentimiento que tengo por la muerte de mi padre.»

«Ese momento tan sensible no es para hablar con todo el mundo y lo quise hacer porque es el génesis del antes y del después, es lo que dividió mi vida, entonces el director supo llevarme hacia allá para que le contara esa parte tan sensible, es esa construcción de la confianza que se logró con varios años grabando”.

El director William Ospina contó cómo llegó a la historia de Luz Marina, luego de visitar varios campamentos, la conoció en uno llamado ‘El Tigre”, en el que había aproximadamente 500 combatientes y descubrió que eran 500 historias.

Allí se encontró con ella, conocida como alias ‘Jesenia’, en una de las muchas entrevistas que realizó en la etapa de investigación. “Ella, con un libro en la mano me dijo que era escritora, me leyó uno de los cuentos y allí empezó mi intensión narrativa, porque vi un ser diferente, con una mirada diferente de cómo contar su historia”.

La protagonista dejó una serie de reflexiones finales que parten no solo de su participación en el documental y de su historia de vida, sino de las iniciativas que genera hoy en día como líder social: “Tenemos seis años en la implementación del acuerdo de paz y hoy están asesinados más de 300 excombatientes que firmaron la paz, muchos de ellos por ser estigmatizados. Como ciudadanos colombianos no hemos entendido que el acuerdo de paz no es solo lo que se firma, sino el compromiso como sociedad para que esto prevalezca”.

“La sociedad colombiana nos mira con desprecio y nos dice que el acuerdo es solo para los guerrilleros que dejaron las armas. Pero si el acuerdo se hubiera implementado, el conflicto que se está viviendo hoy en el territorio no se estaría dando. Como sociedad cómo le vamos a decir a las personas que están con armas que se vengan para acá, cuando se ha demostrado que los que han dejado las armas, se han estigmatizado y se les ha incumplido”, finalizó la protagonista.

La historia de Luz Marina más allá de contar su vida personal es la enseñanza de la transformación y lo valioso que puede llegar a ser la libertad para los seres humanos.

Ella cambió las armas por palabras y continúa escribiendo su libro “Las siete puertas”, que espera presentar próximamente a los colombianos.