Sale a la luz video de la jinete británica Charlotte Dujardin, maltratando a un caballo

Charlotte Dujardin es la mujer con más medallas de la historia del país, ha ganado seis y esperaba ir por séptima.

La jinete de 39 años se especializa en doma, la disciplina en la que lleva al caballo casi danzando al ritmo de la música.

Sin embargo, algo que sorprendió a todos, fue un video donde se le ve azotando a un caballo con un látigo, alcanzando a darle 24 azotes en un minuto.

Un grupo de destacados jinetes de doma ha condenado las acciones de Charlotte Dujardin, incluido su antiguo colega del equipo británico, Carl Hester.

La plurimedallista olímpica afirmó que cometió «un error de juicio» en el suceso filmado hace cuatro años, que reveló inicialmente la página web neerlandesa horses.nl.

“Eso no es un error de juicio, es algo habitual. Que se joda Charlotte Dujardin. Espero que su carrera y reputación estén en la basura para siempre.” Son algunos de los comentarios que se encuentran en redes sociales.

La FEI informó de que había recibido imágenes que mostraban a Dujardin «en una conducta contraria a los principios del bienestar de los caballos, durante una sesión de entrenamiento realizada en su establo privado”.

CAUTION- UPSETTING This is part of the video – you can hear the determined lash of the whip torturing the poor horse. Charlotte Dujardin should never be let near an animal again and she should be stripped of all Olympic Medals. pic.twitter.com/8Szy17jjlO

— LUCINDA O’SULLIVAN (@LucindasIreland) July 24, 2024