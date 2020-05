¿Qué apps se han vuelto indispensables en cuarentena?

Cuarentena y apps: un match inesperado y vital

Las distintas aplicaciones que hasta ahora ofrecían entretenimiento y confort se convirtieron de un día para otro en aliadas fundamentales de distintos sectores en la sociedad.

¿Qué vino primero? ¿La cuarentena o la reinvención de las apps? Luego de que se decretara el aislamiento preventivo en todo el país, la memoria de todos los celulares empezó a saturarse de aplicaciones para todos los gustos. ¿Las razones? Seguridad, entretenimiento y una trilogía de necesidades básicas: domésticas, laborales y emocionales.

¿Cómo podemos acompañar a nuestros padres si no podemos verlos? ¿Cómo podemos despejarnos si no podemos tener una buena charla grupal con amigos? ¿Cómo podemos mantener viva una relación a distancia? Todo sería mucho más difícil si no existieran aplicaciones como Zoom, la más descargada del momento en su categoría. Su tecnología en su versión gratuita permite realizar videoconferencias grupales con hasta 100 personas.

Los servicios de delivery se han convertido por decreto en un servicio esencial, y las razones están a la vista. Hacer las compras en el supermercado, en tu restaurante favorito o en la farmacia sin salir de tu casa es la mejor versión posible de una cuarentena que nos necesita aislados para frenar el avance del Covid-19. Además de ofrecer todos estos servicios, Domicilios.com tiene su característico menú de platos variados y a buen precio, herramienta indispensable para esos días en los que simplemente, no tienes ganas de cocinar. En sintonía con las necesidades sanitarias actuales, la empresa implementó un servicio de entrega sin contacto para garantizar la seguridad de los repartidores y de los usuarios.

Si lo que buscas es matar el aburrimiento, tal vez la solución a tu problema sea Instagram, donde además de ver las mejores historias, fotos y videos de millones de personas, se está llevando a cabo una importante movida musical con artistas globales que realizan shows en vivo desde sus casas. Los lives no son exclusivos de los músicos, sino que también puedes disfrutar de variadas acciones culturales, como presentaciones de comediantes, o el contacto con celebridades, coaching de especialistas o rutinas de entrenamiento de destacados deportistas.

Para estar al día con todos los desafíos virales y videos instantáneamente divertidos, Tik Tok también es la aplicación ideal, con más de mil millones de descargas en todo el mundo. El hecho de ser simple de usar y poder subir videos graciosos con animales, bailando, haciendo lypsinc, o de diferentes temáticas, la vuelve una herramienta excelente para mantenerse entretenido en el confinamiento.

Por último, y vital para la economía, tenemos que seguir trabajando. En este sentido, Trello es un software de gestión de proyectos que permite la organización de equipos de trabajo y asignación de diferentes tareas, rastreo de avances y creación de flujos de trabajo. Como se puede actualizar en tiempo real, adjuntar documentos, compartir comentarios y hacer listas de tareas con fechas de entregas, es una herramienta perfecta para el teletrabajo.

Todas estas opciones están disponibles a un solo clic de tu smartphone o tablet para que ya no sea necesario salir de tu casa y puedas cumplir con la cuarentena sin descuidar el resto de las tareas cotidianas. Hoy, que necesitamos estar lejos, podemos seguir sintiéndonos cerca gracias a los dispositivos móviles, que parecerían haber sido creados a imagen y semejanza de momentos como los que nos toca vivir hoy.