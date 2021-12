Proyectos y programas de Bienestar: Una necesidad que revelan los graduados de la USCO

Por estos días la Universidad Surcolombiana, se encuentra cumpliendo su proceso de elección de Representantes de Graduados ante el Consejo Superior y el desarrollo de estas justas electorales permite que se den a conocer las necesidades de los profesionales titulados por la casa de estudios.

Bajo esta dinámica, resulta importante indagar por los requerimientos que tienen los graduados del centro académico, ya que esto, permite que quienes se encuentren promoviendo su elección, lo tengan en cuenta en el trabajo propuesto durante su representación ante la más alta instancia de la institución.

Este medio, preguntó a 5 titulados de la USCO sobre las necesidades que presentan desde su rol como graduados. Esto contestaron

Giordano Peña Palomino, Comunicador Social

“Es importante que la Universidad, asuma que los egresados somos claves en todos sus procesos, no solo vernos como consumidores de las ofertas posgraduales. Deben fortalecer los vínculos de manera integral bajo entornos académicos, culturales y deportivos”.

Karime Suaza, Psicóloga

“Observo que la Universidad, ha venido trabajando en estrategias de vinculación laboral y oportunidades especiales para el desarrollo de estudios posgraduales, esto es muy importante. Sin embargo, no conozco acciones llamativas que nos vincule con encuentros, deporte, cultura, entre otras cosas. Resulta que esto último es mucho más incentivador, conlleva a un sentido de pertenencia institucional, mucho más fortalecido”.

Angie Paola Ortegón, Tecnóloga en Obras Civiles

“La USCO debe propender por la integralidad. Es muy gratificante para nosotros saber que somos actores vigentes en sus dinámicas, para esto es necesario que interactúen con nosotros desde diferentes escenarios y espacios.”

Sebastián Morales, Economista

“La verdad es que no conozco el trabajo que realiza la USCO con sus egresados. Si los hay, deben ser visibilizados. Los estudiantes se gradúan y no vuelven a la institución, quizás por eso mismo porque no conocen los espacios en los que pueden participar”.

Javier Solano, Jefe de Enfermero

“La dinámica laboral, siempre es y será lo más importante y obvio como necesidad para un graduado, este tema debe ser sin duda una estrategia trabajada desde la Universidad. Sin embargo como complemento a ello, necesitamos que la USCO nos ofrezca otros espacios y beneficios especiales que propendan por el bienestar, la unión Surcolombiana y el apego institucional”.

De ahí, se conoce la carencia de una estrategia fortalecida basada en el Bienestar de los graduados, ya que las opiniones abordan la necesidad de una interacción y diálogo continuo desde diferentes escenarios institucionales. Desde este panorama, los graduados pueden reconocer su importancia tanto como personas y como profesionales de la Universidad más importante del Sur Colombiano.