Profesora del Huila publica en prestigiosas revistas internacionales junto a reconocidos investigadores

Se trata de la profesora Jasmín Bonilla del programa de Psicología de la UCC Neiva, que publicó sus investigaciones en las revistas científicas Nature Medicine y NeuroImage, junto a destacados investigadores de talla internacional.

​​​Este logro se dio a conocer, cuando la docente investigadora y líder del grupo de investigación Psicosaberes de la Universidad Cooperativa de Neiva, recibió notificación por parte de la revista científica para la aprobación de su investigación y publicación del artículo científico: “Brain clocks capture diversity and disparity in aging and dementia» calificado con un factor de impacto de 19.5.

Nature Medicine es una revista que publica investigaciones originales revisadas por pares en todas las áreas de la medicina sobre la base de su ori​ginalidad, actualidad, interés interdisciplinario e impacto en la mejora de la salud humana. Esta revista también publica noticias, reseñas y perspectivas, cuyo objetivo es contextualizar sobre los últimos avances en investigación clínica y traslacional para llegar a una amplia audiencia de lectores con títulos de doctorado.

La publicación de este articulo se logra, gracias a la articulación del grupo de Investigación Psicosaberes, con redes internacionales como: EUROLAD-EEG CONSORTIUM: TOWARDS A GLOBAL EEG PLATFORM FOR DEMENTIA; THE LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN CONSORTIUM ON DEMENTIA (LAC-CD; MULTI-PARTNER CONSORTIUM TO EXPAND DEMENTIA RESEARCH IN LATIN AMERICA (REDLAT); VIEWMIND; DAVOS ALZHEIMER’S COLLABORATIVE y el GNA: GRUPO DE NEUROCIENCIAS DE ANTIOQUIA, entre otros.

Como resultado de otra investigación en donde participó la docente, también se generó el articulo “Brain health in diverse settings: How age, demographics and cognition shape brain function» publicado en la revista NeuroImage con un índice de impacto de 5.7 (Q1). En esta investigación participaron distintos investigadores de como el Dr. Francisco Lopera, entre otros reconocidos expertos.

Estas dos investigaciones multicéntricas, evidencian cómo los determinantes sociales y de la salud a los que está expuesta nuestra población, generan cambios en la actividad cerebral, siendo la educación uno de los principales determinantes sociales, aspecto para analizar y contribuir desde la política de educación a lo largo de la vida.

Otras investigaciones en Revistas Científicas

Se publicó el articulo “Evidence of validity and reliability of the Colombian version of Addenbroke’s Cognitive Examination Revised» (ACE-R) en la revista Aging and Mental Health con factor de impacto 3.4 (Q1). Este estudio permitirá a los clínicos que realizan atención primaria en salud con poblaciones de bajo nivel educativo y alejadas de centros clínicos de tercer nivel, contar con una herramienta clínica para la detección temprana de la demencia.

Y la publicación «Prevalence of Mild Cognitive Impairment in Southern Regions of Colombia» en la revista Journal of Alzheimer’s Disease Reports. Que permite conocer la complejidad clínica en el envejecimiento que presenta la región Surcolombiana a diferencia de otras regiones del país; este panorama ha permitido que entes internacionales como Davos Alzheimer´s Collaborate presten su interés para procesos de inversión en investigación con la cohorte Surcolombiana de las Demencias. ​

Con estas investigaciones, la Universidad Cooperativa de Colombia es pionera en el Departamento del Huila y se reconoce por liderar una de las iniciativas mundiales más importantes y desafiantes en el tema de la salud mental y cerebral, además de promover el desarrollo de nuevas ideas y la defensa de la ciencia abierta, para aportar a la solución de los desafíos del mundo.