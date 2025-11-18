A partir de este miércoles 19 de noviembre y hasta el viernes 21, la Universidad Surcolombiana, desde la Vicerrectoría Académica, le regala a la región y a la Institución la Primera Feria Surcolombiana del Libro, un evento para toda la ciudadanía, que incluye cuarenta eventos, 15 librerías y editoriales presentes y alrededor de treinta invitados.

Con la presencia de figuras literarias nacionales como Juan Camilo Betancur Echeverry (Antioquia, finalista del premio de novela Rafael Chaparro Madiedo, en Bogotá, y ganador del Primer Concurso de Crónicas de Periferia de Medellín), Nelson Pérez Medina (Arauca, director de nodo y tallerista de cuento por más de quince años de la Red de Escritura Creativa Relata), Miguel Castillo Fuentes (Santander, premio del Concurso Nacional de Cuento La Cueva y creador de la editorial independiente Ambidiestro), Hellman Pardo (Premio Nacional de Poesía del Concurso Ciudad de Poesía de Bogotá y director de una de las sedes del Fondo de Cultura Económica de México) y Carlos Auturo Gamboa Bobadilla (Premio de Poesía Juan Lozano y Lozano y Ganador de una de las ediciones del Concurso nacional de Cuento de la alianza REN-MEN), la Feria abre sus puertas a estudiantes, docentes, administrativos, egresados y ciudadanía en general, a partir de las ocho de la mañana del miércoles 19 de noviembre y hasta el viernes 21 a las 7:00 p.m..

Con un evento dedicado principalmente a la promoción de la lectura entre jóvenes y niños y a exaltar y posicionar la obra de los autores regionales y de la Editorial de la Universidad Surcolombiana, durante tres días, de manera ininterrumpida, los asistentes podrán disfrutar de conversatorios, talleres para niños, jóvenes y promotores de lectura, varias presentaciones de novedades literarias y académicas y espectáculos musicales. Los lugares previstos son el hall principal de la sede Neiva y el primer piso de la Biblioteca Central Rafael Cortés Murcia.

A nivel regional, harán presencia una larga lista de creadores de varias generaciones, como los poetas Rubén Darío Rodríguez, Juan David Cáceres, Gabriel Cortés, Álvaro Ándres Soto, Yonato Sierra, Esmir Garcés, Yezid Morales, Jader Rivera, y los narradores Heber Zabaleta, Luis Ignacio Murcia, Jorge Enrique Alvarado y Juvenal Mosquera, quienes estarán presentando sus obras más recientes y ofreciendo recitales en los géneros en los cuales se inscriben.

A nivel editorial, es muy grande el respaldo recibido para la primera versión de una Feria que, desde ya, se institucionaliza como parte del patrimonio cultural y académico de la Universidad Surcolombiana y de la región: del orden nacional, llegan con sus ofertas y novedades las editoriales CLU Editores, Promolibros, Ecoe Ediciones, Ediciones de la U, Ediciones Modernas, Fondo de Cultura Económica; igualmente, el reconocido librero Karín Libros, un habitual asistente con promociones y un amplio catálogo a este tipo de eventos.

A nivel local, acompañarán la Feria librerías que han venido posicionándose en la región a partir de su presencia constante en eventos y su permanente actualización de un catálogo de autores contemporáneos, como La Madriguera, Lecturas a Blanco y Negro o Libros del Huila.

En la oferta para niños, jóvenes y maestros mediadores de lectura, habrá conversatorios y talleres en los que se reflexionará, desde la perspectiva del escritor y del docente, acerca de cómo promover la lectura en medio del auge de la tecnología y el aparente desinterés de las actuales generaciones por el formato libro. Igualmente, habrá talleres de promoción de lectura con libro-álbum para que padres y niños se encuentren en la felicidad de una buena guía de manejo del libro.

Para este fin, se contará con la presencia de maestros con amplia experiencia en procesos de mediación de lectura con públicos juveniles e infantiles, como Joel Silva, David Pantevis y Sandra Milena Alarcón, quien traerá su experiencia de la Normal de Riosucio, Caldas, lo mismo que de estudiantes de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, como Vanessa Penagos, Camila Chinchilla y Stefanía Garrido.

Finalmente, para cerrar con broche de oro esta interesante programación, durante los tres días, entre doce del mediodía y una de la tarde, habrá jornadas de book sale para trueque de libros, esto, con el fin de que la promoción de la lectura nazca a partir de la generosidad de un donante que espera, al entregar su libro, transmitir la maravillosa sensación de haber leído un libro que ahora comparte. En tal sentido, se invita a que quien quiera donar libros, los traiga a las Ágoras, sede central Neiva, y haga la respectiva entrega en manos de un ávido lector.

Desde la Rectoría, la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y Extensión Cultural, que han apoyado la iniciativa desde el momento de su gestación, la Vicerrectoría Académica, creadora y organizadora de la Feria, y el coordinador general, el escritor y docente asesor de la Vicerrectoría Académica, Betuel Bonilla Rojas, se invita a que participen activamente en esta programación preparada cuidadosa y rigurosamente como parte del compromiso institucional y político con la región.