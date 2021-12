Positiva participación en elecciones al Cabildo Municipal del Adulto Mayor en Neiva

1.500 adultos mayores inscritos, asistieron a los 23 puntos de votación dispuestos en la ciudad, cinco de ellos en la zona rural. 15 representantes fueron elegidos.

En 23 puestos de votación se llevó a cabo en Neiva, la elección de los representantes en el Cabildo del Adulto Mayor. De ellos, 18 se ubicaron en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y los cinco restantes en los corregimientos de Fortalecillas, El Caguán, Guacirco, San Luis y Chapinero.

“Estamos en el Parque Mirador del Sur de la comuna 6, que es uno de los puntos de votación para los adultos mayores que quieren elegir a sus candidatos que los representen en el Cabildo del Adulto Mayor. Tenemos 23 puntos de votación, (…). Alrededor de 1500 adultos mayores estaban inscritos para votar”, expresó la secretaria de Desarrollo Social e Inclusión, Luz Ángela Gómez Ramos.

Este evento democrático se adelantó siguiendo los lineamientos del Acuerdo 045 de 2003, por la que se adopta la política pública para atención de la población del adulto mayor, que permitió que todos las personas de la tercera de edad de la ciudad de Neiva, tengan un espacio de participación en la toma de decisiones, y búsqueda de soluciones, frente a problemáticas que los afecten en todos los sectores, tal y como lo sustenta el reglamento Interno del Cabildo municipal del Adulto Mayor.

Algunos candidatos, veedores a distancia de las mesas de votación, ya que fue requerido para la transparencia de las votaciones, se refirieron al proceso eleccionario.

“Estoy aspirando para cabildante, estoy aquí porque uno como candidato debe estar en la juega, no estoy metida allá pero estoy pendiente de que las cosas se hagan con transparencia y hasta ahora ha sido muy bueno el proceso, pues se está haciendo a la altura, y hay personas que garantizan que ello suceda. Soy líder de los adultos mayores de corazón, me nace ser líder y no es porque esté esperando algo a favor para mí, sino que lo hago con el corazón. Mi visión es trabajar por ellos y que tengan una mujer líder”, María Eugenia García de Peralta, coordinadora del Programa Adulto Mayor barrio El Limonar y candidata al Cabildo Municipal de Adulto Mayor.

“He sido una luchadora por ellos, defender nuestros derechos, los que nos corresponden. Yo sé que los amigos, los alumnos, mis compañeros, yo sé que ellos me están acompañando mucho y espero que esa ayuda me lleve al cabildo” Ana Méndez, líder adulto mayor y aspirante al Cabildo Municipal de Adulto Mayor del barrio Monserrate.

Los votantes también quisieron expresar su opinión sobre esta elección, como Yolanda Dussán, del barrio Timanco: “La experiencia que tengo al ir a votar, es porque he tenido mucho más apoyo del adulto mayor por parte de la coordinadora del programa, por parte de la Alcaldía y de la Gobernación. Siempre nos tienen en cuenta.

“Me parece que está muy bien la votación, bien ordenada, y hay que luchar por quien colabora con nosotros los abuelos”, Alba Luz, del barrio Timanco.

Los elegidos

Luego del proceso de votación, se definieron los 15 representantes al Cabildo Municipal del Adulto Mayor, uno por cada comuna y los corregimientos de Guacirco, Chapinero, San Luis, Fortalecillas y Caguán.

Por comunas:

Luis Fernando Quevedo Gonzalez comuna 1

María Trina García Ordóñez comuna 2

Gladys Moreno Villarreal comuna 3

Nohora Perdomo comuna 4

Ana Clovis Méndez de Gómez comuna 5

María Eugenia García de Peralta comuna 6

Alba luz Durán Perdomo comuna 7

Argeny Fierro Perdomo comuna 9

Rufina Silva Bedoya comuna 10

Corregimientos:

Nelly Moreno Villarreal Guacirco

Eliécer España Chapinero

Hernando Pérez Molano San Luis

Arturo Soto Fortalecillas

Luz Nancy Espinosa de Romero Caguán