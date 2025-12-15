Periodistas destacados del Huila, fueron premiados en concurso departamental ‘Carlos Enrique Salamanca Cerón’

Se llevó a cabo la 14 edición del concurso departamental de periodismo, Carlos Enrique Salamanca Cerón, certamen organizado por la Gobernación del Huila y la Asamblea Departamental.

“Desde el gobierno «Por un Huila Grande», reafirmamos nuestro compromiso con el periodismo, una herramienta esencial para la construcción de una sociedad más informada, democrática y participativa», resaltó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera quien ofició la premiación.

«En tiempos de desafíos y cambios constantes, su trabajo adquiere una mayor relevancia, siendo un faro de luz en medio de la oscuridad de la desinformación y las famosas ‘fake news’», complementó el mandatario departamental.

El gobernador de los huilenses ofreció todo su respaldo para con este oficio desarrollado en el territorio departamental.

«Sepan que cuentan con todo el apoyo del gobierno Huila Grande en su ilustre labor de informar, investigar y dar voz a quienes muchas veces son ignorados. Felicitaciones a los ganadores y a todos los participantes», concluyó.

Durante el evento, los periodistas asistentes participaron de una conferencia desarrollada por Simón Posada, periodista del programa Los Informantes, denominada Caracol TV, denominada ‘Esclaviza a la IA antes que ella te esclavice a ti’.

«Hay que reconectar a los periodistas con los compromisos por la verdad. Este es un oficio de excelencia con la sociedad. Hoy más que nunca debe existir esa relación estrecha entre redactor y editor. Con la IA se exige ahondar en la profundidad y aprovechar un nuevo reto: crear cosas que nos haga ser escogidos a los humanos por encima de la creación artificial», manifestó el conferencista.

Los participantes

En esta versión participaron 56 periodistas del Huila distribuidos de la siguiente manera:

9 trabajos periodísticos en la categoría de Turismo y Cultura

15 trabajos periodísticos en la categoría comunitaria

3 trabajos periodísticos en la categoría universitaria

6 trabajos periodísticos en la en la categoría libertad de prensa

8 trabajos periodísticos en la en la categoría de inclusión social

15 trabajos periodísticos en la en la categoría de investigación.

Esto refleja la diversidad, calidad y el compromiso del periodismo huilense en cada una de estas importantes categorías.

Los ganadores

El concurso de periodismo Carlos Enrique Salamanca Cerón, contó en esta oportunidad con un selecto grupo de jurados, como son el escritor Marcos Fabián Herrera, el periodista cultural, escritor y traductor, Juan Carlos Garay, y Liliana Silva Duque, reconocida periodista de investigación.

A través de una revisión juiciosa de los trabajos presentados resolvieron escoger los 6 ganadores:

Mejor trabajo en la categoría Libertad de Prensa: Andry Gisseth Cantillo. Trabajo: 27 años sin Nelson Carvajal.

Una recreación de uno de los episodios más dolorosos del periodismo regional, narrada con un lenguaje refinado y con una utilización muy creativa de los efectos de sonido. Cabe resaltar la variedad de fuentes y el esquema narrativo, que hacen que el producto sea de interés incluso para quienes no estaban familiarizados con la historia.

Mejor trabajo en la categoría Investigación: María Camila Mosquera. Trabajo: Tras las Huellas del PAE: Corrupción y retrasos

Una investigación profunda sobre una flagrante injusticia. Se trata de una serie, con artículos completos publicados en un lapso de varios meses, a lo largo de los cuales se dilucidan nuevos detalles de la investigación. El mérito de este trabajo es no quedarse con una primera conclusión, sino establecer un seguimiento de la noticia.

Mejor trabajo en Periodismo Comunitario: Andrés Mauricio Acosta. Trabajo: Documental Memorias del Estallido Social

Este trabajo se distingue por su enorme capacidad para reconstruir memoria desde abajo, desde quienes vivieron el estallido social no como una noticia, sino como una experiencia vital. El documental convierte el testimonio ciudadano en herramienta periodística, la calle en archivo, el puente en símbolo y la olla comunitaria en un acto político de solidaridad y resistencia.

Mejor Trabajo en Desarrollo Sostenible: Alfonso González. Trabajo: Ninika Ramírez: la mujer que convirtió la grasa contaminante en vida para Campoalegre

El texto convierte una historia ambiental en una historia de esperanza, de reconstrucción, de resiliencia. Ese tono ofrece una visión práctica: contaminación, reutilización, recursos, vida. Esa estructura narrativa es lo que muchas veces separa un artículo técnico de un buen reportaje que moviliza conciencia. La iniciativa de Ninika no solo tiene un impacto ambiental (limpia residuos, previene daño ecológico), sino también social (genera empleo, dignifica trabajo, promueve inclusión) y económico (aprovecha materiales desechados como recurso). Esa triple dimensión, ambiental, social, económica, es la esencia del desarrollo sostenible: no basta limpiar, hay que reconstruir de modo justo y viable para la comunidad.

Mejor Trabajo en Inclusión Social: Leidy Catalina Durán Vásquez. Trabajo: Belén ha desafiado el destino con dos trasplantes de riñón

La periodista demuestra que la reportería, cuando se ejerce con perseverancia y desprovista de prejuicios, puede develar dimensiones insospechadas de los personajes. El reportaje ahonda en la faceta humana de la protagonista sin caer en la compasión y amplía las posibilidades narrativas al advertir elementos de la historia familiar y del pasado que enriquecen el relato.

Mejor Trabajo en Turismo y Cultura: María Camila González Mosquera. Trabajo: El poeta sobre ruedas: la crónica de Rubén Darío Rodríguez Charry

La prevalencia del testimonio como fuente del relato audiovisual y la construcción hilvanada y coherente de la narración hacen de este trabajo una pieza de admirable creatividad para explorar un personaje de la cotidianidad de Neiva. Los pormenores de su quehacer poético se retratan con viveza y naturalidad, permitiendo que el televidente conozca los detalles más pintorescos y singulares del taxista que compone versos en medio del fragor citadino.

Durante la ceremonia, la Asamblea Departamental destacó con la Orden Cacique Timanco, la vida y obra de Alba Luz Erazo, reconocida periodista del Valle de Laboyos quien, tras más de 20 años de carrera, hoy se consolida como un gran ejemplo de crecimiento, dedicación, perseverancia, profesionalismo y contribución al desarrollo del departamento.

Breve reseña del concurso de periodismo

Desde su institución, mediante Ordenanza No. 021 de 2007 por parte de la Asamblea Departamental, los premios han rendido homenaje a la memoria de Carlos Enrique Salamanca Cerón, un periodista que dedicó su vida a la formación y promoción del periodismo en nuestro departamento.

Con el paso del tiempo, estos premios han evolucionado, reflejando las nuevas necesidades y perspectivas del ejercicio periodístico, cambios acompañados y reseñados en la Ordenanza No. 0029 de 2021.