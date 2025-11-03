Participantes de todo el Huila, se unieron para disfrutar la Carrera de la Mujer Opita

Más de 1.500 mujeres de todos los municipios del Huila participaron con entusiasmo en la Carrera de la Mujer Opita 2025, un evento que combinó deporte, integración y empoderamiento femenino.

Con una masiva participación de más de 1.500 mujeres de todo el departamento, la Carrera de la Mujer Opita 2025 se consolidó como un verdadero símbolo de unión, empoderamiento y alegría para las huilenses. La actividad, desarrollada en el municipio de La Plata, reunió a mujeres de todas las edades, quienes demostraron su fuerza y entusiasmo en una jornada inolvidable.

El evento, organizado por la Gobernación del Huila a través de la Oficina para la Mujer, la Familia y la Inclusión Social, contó con el apoyo de la Alcaldía de La Plata y la articulación de las gestoras sociales municipales, que se sumaron para hacer de esta carrera un espacio de encuentro, recreación y bienestar para todas.

El mandatario de los huilenses, Rodrigo Villalba Mosquera, manifestó su compromiso total con el desarrollo de iniciativas que faciliten espacios de encuentro, tolerancia y paz en todo el territorio:

“Ver a tantas mujeres huilenses reunidas en torno al deporte, la salud y el empoderamiento femenino, nos llena de orgullo. La Carrera de la Mujer Opita se consolida como un símbolo del compromiso de este gobierno con cada una de ustedes, y qué bueno que este año se diera en el municipio de La Plata”, expresó Villalba Mosquera.

Por su parte, la gestora social del departamento, Ángela Parra, destacó la unión institucional y el impacto positivo de la jornada: “Esta carrera fue posible gracias a la articulación entre la Gobernación del Huila, la Alcaldía de La Plata y las gestoras sociales de los municipios, que trabajamos juntas para brindar un espacio seguro, alegre y lleno de empoderamiento para las mujeres. Hoy celebramos no solo una competencia, sino la fuerza colectiva de todas nosotras que día a día corremos por nuestros sueños y nuestras familias”.

De esta manera, la Carrera de la Mujer Opita se consolida como una de los certámenes más importantes del departamento donde se promueve el deporte, la equidad y el liderazgo femenino.

Las participantes compitieron en cuatro categorías premiadas: Intermedio abierto, Abierto General, Recreativa Abierta, Máster e Infantil.

Ganadoras por categorías:

Intermedio abierto

1. Zuny Rocío Ruíz Muñoz

2. Paula Sofia Ruíz Muñoz

3. Clara Isabela Ruíz Muñoz

Abierto General

1. Catalina Gómez

2. Lina Suaza

3. Andrea Pacheco

Recreativo abierto

1. Ana María González

2. Mariana Gutiérrez

3. Leidy Cometa

Máster

1.Ester Martínez

Infantil

1. Sofía Ortiz

2. Victoria Ortiz

3. Nicol Dayana