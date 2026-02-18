Nueva especie de ave fue registrada en el Huila

La especie número 759 se unió al listado de aves registradas en el departamento, consolidando al Huila como un territorio estratégico para la avifauna.

Durante una jornada de observación de la biodiversidad se logró confirmar en el Huila la presencia de la especie de ave número 759 para el departamento. Se trata de la Pyrrhura calliptera, conocida como cotorra pechiparda o periquito aliamarillo.

El avistamiento se realizó en el municipio de Colombia, norte del Huila, zona ubicada en límites con Cundinamarca y Meta, y representa un hallazgo significativo para la biodiversidad del departamento.

Aunque esta especie tiene presencia en otras regiones del país, no existían reportes previos en territorio huilense.

“Se confirma un nuevo registro de ave en la vereda Santa Ana del municipio Colombia, una especie endémica de la cordillera de Los Andes de la vertiente oriental que se distribuye del centro de la cordillera al norte”, aseguró Sebastián Betancourth, profesional del Componente de Ornitología de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM.

Desde la entidad ambiental se dio a conocer que este registro fue posible gracias al acompañamiento y monitoreo de Eliseo Ortigoza, habitante del sector, quien conoce y recorre constantemente esta zona.

Sumar aliados de la conservación

El profesional de la CAM señaló que además este registro permite ver las acciones que se hacen en el Huila cuando se suman más actores a observar aves.

“Cuando hay más aliados de la conservación, nos permite confirmar qué especies tenemos en el departamento, qué registros nuevos aparecen y qué acciones se pueden implementar en adelante para la conservación de estas especies”, destacó Betancourth.

Especie endémica

Pyrrhura calliptera es una especie con distribución restringida al centro y norte de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, es decir está registrada en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y ahora en el Huila.

La especie es endémica de Colombia y está en categoría de amenaza, es por esto que el ornitólogo de la CAM aseguró que con este avistamiento queda un gran reto.

“Ahora lo importante es articular con las comunidades y que se sumen cada vez más personas a hacer registros, por eso la tarea es seguir haciendo educación ambiental y que las personas cambien el pensamiento de talar bosques y sean más amigables con los sistemas productivos”, puntualizó el ornitólogo de la CAM.