Neiva vivió una noche de gala, en la apertura del VII Congreso Nacional de Ediles

El esperado Congreso ha iniciado sus actividades con una noche llena de elegancia en la ciudad de Neiva. El evento académico y cultural busca empoderar a los ediles no solo del municipio sino de todo el país.

Aproximadamente 17 delegaciones participan en la agenda programática que irá del 18 al 21 de agosto.

El monumento a La Gaitana se iluminó este viernes para dar la bienvenida a las delegaciones provenientes de diferentes regiones del país que se han congregado en Neiva para participar en el VII Congreso Nacional de Ediles, evento programado del 18 al 21 de agosto.

Con el baile del Sanjuanero Huilense y las palabras de bienvenida del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, se dio apertura a una serie de actividades enmarcadas bajo el lema de este año: ‘Péguese la rodadita’.

En sus declaraciones, el alcalde Muñoz Calderón resaltó el significado de que Neiva sea la sede de este importante Congreso, destacando la capacidad de la ciudad para organizar eventos a nivel nacional e internacional.

“Este es un momento muy especial para mí, porque esto fue un compromiso adquirido con nuestros ediles y ver este sueño hecho realidad, deja una inmensa satisfacción, esa misma que se siente cuando se cumple el deber”, afirmó el mandatario.

El inicio de una gran programación

Por su parte, el director de Participación Ciudadana y Comunitaria, Andrés Felipe Guerrero, expresó que la gala de bienvenida es solo el inicio de una programación diversa que abarcará actividades académicas, culturales y gastronómicas, con el propósito de dotar a los ediles de herramientas que fortalezcan su labor social y empoderamiento comunitario.

“Durante tres días, continuaremos con jornadas académicas, lúdicas y de turismo religioso, entre otras actividades, que nos permiten presentarles a las 17 delegaciones de todo el país”, indicó Guerrero.

Compromiso con los comunales

El compromiso de la Administración Municipal de Neiva con la acción comunal se ha reflejado en la garantía de pago de honorarios, convirtiendo a la ciudad en la séptima capital en desembolsar los pagos generados por la participación en las sesiones adelantadas en el Concejo.

Por esta razón, el presidente de la Federación Nacional de Juntas Administradoras Locales, Giovanni Ramírez, agradeció al Alcalde y a su equipo por empoderar a aquellos que trabajan por dignificar la labor comunitaria.

El VII Congreso Nacional de Ediles es una iniciativa organizada por la Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria, la Federación Nacional de Juntas Administradoras Locales y la Asociación de Juntas Administradoras Locales de Neiva, con el propósito de elevar la importancia de la acción comunal y las organizaciones democráticas y sociales en el país.

Reacciones

Las reacciones de los asistentes fueron sumamente positivas, destacando la organización y la acogida del evento:

Cielo Segura Téllez, edil de la Comuna 5: “Nosotros desde un comienzo hemos venido trabajando desde la administración para que este evento fuera espectacular. Yo pienso que esta apertura fue sensacional, porque tuvimos la presencia del señor Alcalde y a sus secretarios”.

Anita Fuentes, delegación de Soacha: “Muy hermoso y la acogida ha sido espectacular. Gracias, señor Alcalde, a todos sus coordinadores y a mis compañeros de Neiva, porque hemos tenido el aprecio de ellos para estar en este evento”.

Doris González, edil de Soacha: “Estamos sorprendidos porque no esperábamos tan maravillosas atenciones de parte de la administración municipal y de los organizadores del evento, les agradecemos mucho; y la verdad, Neiva es hermosísima, péguense la rodadita. Nuestras expectativas son grandes, entre ellas esperamos capacitarnos y conocer los lugares del municipio”.

Agenda 19 de agosto

8:00 a.m. – 9:00 a.m.: Implementación de estrategias de comunicación (Huila Crece) en seguridad para la prevención de convivencia y seguridad ciudadana.

9:00 a.m. – 10:00 a.m.: Campaña de Anticontrabando departamento del Huila.

10:15 a.m. – 12:00 m:

Mesa de juventudes liderada por Antonny Parra.

Mesa equidad de género liderada por Luz Adriana López.

Mesa recreación y deporte liderada por Juana Aguirre.

Mesa de asuntos rurales liderada por Viviana A. Castillo.

Mesa de descentralización liderada por Carlos Alberto Guevara.

Mesa minorías étnicas y población NARP liderada por Nuris González.

Mesa política pública liderada por Yennit Patricia Rivera.

Mesa de asuntos fronterizos liderada por Carlos Camacho.

Mesas de derechos humanos liderada por Adriana Cardona García.

2:00 p.m.: Conclusiones – Generalidades del Plan Nacional de Desarrollo aplicado a la función de las Juntas Administradoras Locales.

4:30 p.m.: Intercambio cultural.

6:30 p.m. Clausura del día académico.