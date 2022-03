Matrícula Cero, sus fuentes de financiación y requisitos para acceder

En esta última entrega sobre la gratuidad de la educación superior pública, nuevos aspectos del Reglamento Operativo de la Universidad Surcolombiana que fija las pautas sobre cómo se ejecutaría esta política estatal.

La matrícula cero implementada por el Gobierno Nacional tendrá tres fuentes permanentes de financiación: programas gubernamentales, Fondo solidario para la Educación y aportes de las entidades territoriales.

Así quedó contemplado en el Reglamento Operativo que fija las pautas sobre cómo se ejecutaría la política de gratuidad de la educación superior pública, que se ha estado socializando y ajustando en las últimas semanas a través de los representantes administrativos de la USCO y del Ministerio de Educación, para que los estudiantes conozcan las condiciones de acceso y permanencia que deben cumplir para poder ser beneficiarios de esta política.

En este último informe sobre el particular se dan a conocer, entre otros aspectos, además de las fuentes de financiación de la política de gratuidad, los requisitos para acceder al beneficio.

Fuentes de financiación:

Los recursos para financiar esta política provienen de diferentes instancias:

• El programa gubernamental llamado Generación E, del componente Equidad.

• Fondo Solidario para la Educación.

• Complemento de las entidades territoriales, que pueden ayudar a ampliar el monto de recursos; sin embargo, si eventualmente estos dejan de recibirse, no serán compensados con incrementos de las fuentes del Gobierno Nacional.

Según José Ferney Franco Rodríguez, funcionario del Ministerio de Educación, los recursos van a ir llegando a las 64 Instituciones de educación superior públicas en la medida en que estas vayan efectuando los reportes de información de sus estudiantes, información que luego pasaría a un proceso de verificación y validación.

“Es importante que la Institución avance en su proceso de cierre de matrícula académica y financiera, e invite a los estudiantes a que lo hagan a la mayor brevedad posible; esto va a permitir que la Institución reporte esta información y que nosotros, mediante el acompañamiento de los equipos técnicos y de gestión, desde el Ministerio, podamos seguir brindando este acompañamiento y celeridad en el proceso”, señaló el Funcionario.

Requisitos

Podrán ser beneficiarios de la política de gratuidad quienes pertenezcan a los estratos 1,2, 3, y cumplan con los siguientes requisitos:

1. Ser colombiano.

2. Estar matriculado en un programa de pregrado en alguna de las 64 IES públicas.

3. Ser reportado en el Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior, SNIES.

4. No poseer título profesional universitario.

5. No poseer títulos de postgrado de cualquier nivel académico.

6. Si cursa dos o más programas en una IES pública, solo recibe beneficio en uno de estos.

7. Debe tener no más de 28 años si es estudiante nuevo, de reingreso o transferencia. Si es estudiante antiguo y tiene más de 28 años, se le financiará lo que le resta para completar sus estudios.

Cabe resaltar que los estudiantes nuevos son ‘potencialmente’ beneficiarios de la política de gratuidad, puesto que su información está sujeta a verificación. Si por alguna razón esta no cumple con los requisitos (por ejemplo que su estrato en realidad sea 5 pero dijo que era 3) finalmente quedaría excluido del beneficio de gratuidad en su matrícula.

Respecto a los estudiantes antiguos beneficiarios de la estrategia matrícula cero en 2021-2, no tienen condiciones de edad y ya son considerados beneficiarios de la Política, previo cumplimiento de los otros requisitos señalados.

Por otro lado, el estudiante no tiene que inscribirse por cuenta propia en el SNIES ni en ninguna otra plataforma, pues estos procedimientos serán realizados por la misma Universidad. Lo importante es que realice su proceso de matrícula y que en esta proporcione todos sus datos de manera correcta.

Otro aspecto importante a resaltar es que la política de gratuidad comprende el pago total del valor de la matrícula del beneficiario, pero no el costo de gastos complementarios.

Duración del beneficio

Para los estudiantes nuevos, el beneficio de gratuidad en su matrícula tendrá lugar durante el número de períodos del programa que cursa. Si su carrera dura 10 semestres, y se demora 12 en terminarla, el estudiante tendrá que responder por el pago de los otros dos semestres.

En el caso de estudiantes que hayan solicitado reintegro o transferencias, tendrán beneficio por los semestres que le resten, una vez se acepta su matrícula. Para los estudiantes antiguos, su beneficio seguirá por el tiempo que le reste para terminar sus estudios, siempre y cuando dicho tiempo no exceda el número de semestres que dura su carrera. En el mismo sentido, si el estudiante cambia de carrera se le sumará, a su programa nuevo, el número de semestres que ya le habían sido financiados en el curso del anterior programa.

Por otro lado, el estudiante podrá perder el beneficio de gratuidad en su matrícula bajo las siguientes circunstancias: decisión del beneficiario; documentación no ajustada a la realidad socioeconómica; pérdida de condición de estudiante por asuntos académicos, disciplinarios, entre otros; superar, en su proceso de formación, el número de semestres que dura su carrera; suspensión de máximo 2 períodos académicos.

Compromisos del beneficiario

• Reportar información ajustada a su condición.

• Informar a la IES que cumple requisitos de acceso.

• Pago derechos complementarios.

• Mantenerse al tanto de la reglamentación que expida la Universidad, en el marco de la Política de gratuidad.

• Mantener la calidad de estudiante.

• Asistir a espacios de acompañamiento que brinde la IES.

Hay que resaltar que los estudiantes que ya contaban con créditos en el Icetex, podrán suspenderlos para acogerse a la política de gratuidad. Si el crédito contaba además con subsidio de mantenimiento, y si el estudiante así lo desea, podrá mantener dicho subsidio.

En cuanto a los estudiantes cuyas matrículas ya eran financiadas por programas como Componente de Equidad – Avance en la Gratuidad del Programa Generación E, gozarán de gratuidad en su matrícula pero en el marco de dichos programas.

En este link, se encuentra una guía con los detalles de la política de gratuidad.

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/22/publicacion/vicerrectoria-academica/Gratuidad-en-la-matricula-estudiantes-USCO.pdf