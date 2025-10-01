Más de 280 emprendedores huilenses recibieron capital semilla para impulsar sus proyectos

La Gobernación del Huila, a través del Infihuila, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Gobierno, entregaron cheques simbólicos a emprendedores del Huila que fueron beneficiarios de las distintas convocatorias. La inversión total de esta iniciativa asciende a los $4.689 millones.

El gobernador del Huila Rodrigo Villalba Mosquera, reafirmó su compromiso con el emprendimiento y la productividad en el departamento con la entrega de capital semilla a más de 280 huilenses, en un acto simbólico realizado en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila.

“Estamos haciendo un esfuerzo grande por el emprendimiento, por la generación de empleo, por la autonomía económica, y me alegra mucho que en un programa en el plan de desarrollo Por un Huila Grande está vinculado este importante programa”, destacó el mandatario.

La inversión, que alcanza los $4.689 millones durante el 2024 y 2025, corresponde al Fondo de Emprendimiento e Innovación y hace parte del Pilar 2 del Plan de Desarrollo “Huila Grande”: Competitividad y Productividad para el Desarrollo Económico del Huila.

El aporte a los emprendedores está distribuido de la siguiente manera:

• Mujeres asociadas y productivas: $1.040 millones para 31 grupos.

• Jóvenes rurales – relevo generacional: $861 millones para 37 grupos juveniles.

• Asociaciones vulnerables: (víctimas, reincorporados y comunidades en riesgo): $474 millones para 20 asociaciones.

• Tenderos: $286 millones para 48 pequeños comerciantes.

• Emprendimientos y microempresas: $1.231 millones para 103 iniciativas empresariales.

• Sector turístico: $797 millones para 42 proyectos.

Cada una de estas entregas, fortalece el tejido productivo del departamento, fomenta la inclusión social y promueve la generación de empleo.

“Esta es la oportunidad para decirle a las personas que participen de estas oportunidades que tenemos desde el gobierno departamental para acceder a este capital semilla”, explicó Adriana Marcela Valencia Cardona, gerente del Infihuila.

Con esta estrategia, el Gobierno Departamental a través de las secretarías aportantes y el Infihuila, consolidan su apuesta por sectores estratégicos como la agroindustria, el turismo, las industrias creativas, la economía digital y la transición energética, impulsando así el crecimiento económico y social del territorio.