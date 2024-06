Las rimas, los cantos y las tonadas brillaron con los encuentros infantil, adulto e interpretación de la Hojita

Gran emoción y alegría demostraron niños y adultos que se dieron cita para declamar rajaleñas, tocar sus instrumentos y la Hojita, deleitando a los asistentes con las emocionantes coplas y tonadas.

Con todo el sentido de pertenencia y amor por las tradiciones opitas, niños y adultos cantaron sus coplas haciendo alusión a los atributos del departamento, a sus fiestas, su folclor y hasta su comida, recordándoles a todos los asistentes, las maravillas que posee la tierra huilense, al igual que sus tradiciones.

Encuentro infantil

Cada año la Administración Municipal exalta el talento de los niños y niñas que le apuestan a la cultura y a las tradiciones como agentes transformadores de la sociedad.

En esta oportunidad, el encuentro estuvo presidido por seis agrupaciones:

Los Guambitos​

Director: Kiefer Tovar Lara.

Los Palmunos

Faiber Puentes Murcia.

Los Opitas

Director: Brayan Armando Lizcano Valencia.

Los Estropajos

Director: Mauricio Díaz Ramos.

Los Güipas del Cóndor​

Director: Gerardo Dussán García.

Los Rucios de Tuco Reina​

Victor Hugo Reina Rivera.

Jeffry Gómez Tovar tiene ocho años, desde hace tres años gracias a la motivación de su abuelito, toca el garángano, instrumento huilense que lleva el ritmo del chucho y la esterilla. “Me gusta tocar el garángano, mi abuelo me enseñó a tocar este instrumento, yo tenía uno pequeñito pero me abuelo, el creador, me hizo este”, comentó el pequeño con emoción.

Encuentro adultos

Ocho grupos integrados por jóvenes y adultos, interpretaron al son de las icónicas tonadas, rajaleñas con huilensidad, llenas de alegría y folclor.

En las rajaleñas, los intérpretes le recordaron a la gente la importancia de mantener vivas las tradiciones. “Se está perdiendo el folclor, antes en la concha acústica, era la Concha Acústica Jorge Villamil Cordovez, hoy Parque de la Música Jorge Villamil, no cabía la gente”, sostuvo Abel Santiago Guarín, integrante agrupación Águilas de la USCO.

En esta ocasión, el encuentro estuvo conformado por ocho agrupaciones:

Agrupación Legado’ e Pindo​

Director: Juan David Morales Soto.

Agrupación Folclórica Descarga

Director: Mishell Dayana Pacheco Pérez.

Agrupación Folclórica Los Raspayucos

Director: Juan Camilo Ramírez Sendales.

Agrupación Renacer del Rajaleñas Fortalecillas

Dir. Luis Alberto Vargas Perdomo.

Cantar Huilense

Director: Ever Tovar Almario​

Águilas de Ia Usco

Director: Fabio Noel Sánchez Torres.

Aires de Pitojui

Director: José Luis Perdomo Quintero.

Agrupación Sombrero de Pindo

Director: Juan David Morales Soto.

Encuentro de interpretación de la Hojita

De igual manera, dentro de la programación de eventos estuvo presente la interpretación de la Hojita, representativa muestra de folclor al generar tonadas y fandanguillos propios del Huila, a través de una hoja que de preferencia sea de monte.

La interpretación de esta muestra estuvo a cargo de Eutiquio Sáenz Gutiérrez, Cesar Augusto Sáenz Gutiérrez, Piedad Gutiérrez de Sáenz y Sergio Sáenz Gutiérrez, quienes dieron lo mejor de sí, al interpretar la Hojita.

“Tengo 85 años cumplidos, mi tradición es que esto no se acabe nunca. Hace diez años que estoy trabajando, insistiéndole a la Hojita, ya he progresado bastante, entonces ahora vamos a ver de qué modo seguimos insistiéndole a los demás para que aprendan a tocar la Hojita y no se vaya a acabar esta música”, comentó Piedad Gutiérrez Charry, una de las intérpretes de la Hojita.