Lanzamiento oficial del XXV Festival de Brujas de La Jagua

El evento de reconocimiento nacional e internacional se desarrollará del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

En el centro poblado de La Jagua, se realizó de manera oficial el lanzamiento del XXV Festival de Brujas de La Jagua, una de las festividades más representativas de esta localidad ubicada en el centro del departamento del Huila y que año tras año tiene en escena a centenares de artistas nacionales e internacionales quienes se presentan en el marco de una variada programación.

El Festival, que durante este año alcanza su versión número 25, también tendrá el XX Festival Internacional de Zanqueros y la X Feria Artesanal “La Jagua Magia del Magdalena” eventos que reúnen a diferentes agrupaciones de zancos de diversas regiones del país y a un amplio número de artesanos y expositores provenientes de distintos departamentos.

Durante esta nueva edición del festival, se proponen encuentros artísticos multiculturales, una agenda académica con talleres, el encuentro internacional de zanqueros, encuentro internacional de teatro, el tradicional desfile nocturno, desfile de comparsas, reinado de la magia y el encanto y la también conocida carrera mágica que este año tendrá un novedoso atractivo.

Así las cosas, el XXV Festival de Brujas, el XX Festival Internacional de Zanqueros y la X Feria Artesanal, busca rescatar las tradiciones del arte y la magia de La Jagua, en un escenario lleno de alegría, color y misticismo.

“Este año vamos a contar con 197 artistas de zancos de nivel nacional e internacional, quienes nos acompañarán para seguir rompiendo fronteras con nuestro festival y atraer más turistas”, destacó Esteban Valderrama, director de Cultura y Turismo del Municipio de Garzón.

Para la realización del Festival se articuló el comité organizador, conformado por la Alcaldía de Garzón, la Gobernación del Huila, la Junta de Acción Comunal de la Jagua, Artefique y la Cámara de Comercio del Huila.