La USCO recibirá este lunes a sus nuevos estudiantes del periodo 2024-2

Las actividades de inducción que fueron distribuidas por facultades, se realizarán a partir del próximo 22 de julio.

Los nuevos estudiantes de la Universidad Surcolombiana, sede Neiva, participarán de las jornadas de bienvenida desde el próximo lunes. En ellas, tendrán la posibilidad de conocer el campus, a los encargados de cada una de las dependencias, así como el proceso que deben seguir para acceder a los servicios que ofrece la institución de educación superior.

Edgar Cometa, director Administrativo de Bienestar Universitario, señaló que ya se encuentra todo listo para el ingreso oficial de los jóvenes que llegan a iniciar su formación profesional en la USCO.



“Para los de primer semestre se tiene previsto el inicio de las jornadas de inducción con una reunión, la cual se desarrollará en el auditorio Olga Tony Vidales. Las actividades iniciarán a las 8 de la mañana y serán unas jornadas en las que, por facultades estaremos recibiendo a los estudiantes”, indicó.

La agenda se adelantará de la siguiente manera:

Lunes 22 de julio

Facultad de Educación 8:00 a.m. – 10:00 a.m.

Facultad de Salud 10:00 a.m. – 12:00 m.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 10:00 a.m. – 12:00 m.

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 10:00 a.m. – 12:00 m.

Facultad de Ingeniería 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Facultad de Economía y Administración 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

Facultad de Ciencias Exactas y Jurídicas 6:00 p.m. – 8:00 p.m.

“La idea de la inducción es presentar a los estudiantes todos los procesos que se desarrollan en la universidad, con charlas, conferencias, talleres. Durante el primer día haremos una presentación general de la universidad, ellos conocerán quienes son las personas que lideran estos procesos”, agregó Cometa.



Quienes ingresan a la USCO conocerán cómo pueden acceder a los servicios de biblioteca, y otras áreas de la universidad, además se llevarán a cabo actividades deportivas, jornadas artísticas, talleres de prevención en salud, finanzas personales, y realizarán un recorrido por el campus universitario.

Con estas jornadas, se busca que los estudiantes cuenten con un ambiente propicio para su ingreso a la institución de educación superior, se integren y desarrollen sentido de pertenencia con la universidad, así como brindarles toda la información necesaria para que aprovechen las herramientas de formación que tiene la universidad.

Es de señalar, que en el caso de las sedes regionales de la Universidad Surcolombiana, la inducción se llevará a cabo de la siguiente manera:

Lunes 5 de agosto – sede Pitalito

Martes 6 de agosto – sede Garzón

Jueves 8 de agosto – sede La Plata