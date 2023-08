‘La Roca’, tuvo un gran gesto con el luchador Themba Gorimbo.

El actor Dwayne Douglas Johnson, compartió el momento en que conoció al luchador de la UFC, Themba Gorimbo

“Nunca nos conocimos, pero tuve que volar a Miami para mirar a este hombre, Themba Gorimbo, a los ojos, abrazarlo y estrecharle la mano. Me ha conmovido y motivado su historia ❤️” , dijo el actor.

Themba Gorimbo, ganó recientemente su primera pelea en el UFC, tenía $7 dólares en su cuenta bancaria cuando ganó. Después de la pelea, vendió su equipo de pelea (baúles y guantes) en línea y ganó $7,000 dolares, pero en lugar de usar el dinero para encontrar un lugar para vivir, puesto que dormía en un sofá del Gimnasio, construyó una bomba de agua para que su aldea en Zimbabwe pueda tener agua limpia.

Welcome home @TheAnswerMMA You and your family enjoy your new house brother. Lights are on. Bills are paid. Keep your “My Reason” list close, keep taking care of your people and I’m honored to play a very, very small role in your $7 bucks journey. $7 bucks. I’ve been there… pic.twitter.com/rSyC7EiD5I

Al ver la historia de Themba, ‘La Roca ‘afirmó que le recordaba a la suya, cuando comenzó. Así que el famoso actor se prometió ayudar al peleador oriundo de Zimbabue.

En otro video publicado por el actor, se conoció el momento en que le entregó la casa al luchador de artes marciales mixtas.

Así le respondió el luchador zimbabuense a ‘La Roca’ por medio de Twitter.

God is the Greatest .

I am very grateful of @therock for what he did for me and my family.

This was the best day of my life. This was life changing day .

My life has been changed and i will use this as motivation to change others lives too .

I am very very grateful to everyone❤️ https://t.co/g161JOl4dQ

— Themba T L Gorimbo (@TheAnswerMMA) August 3, 2023