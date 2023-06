La represa de Kajovka es destruida por un ataque

La represa hidroeléctrica de Kajovka, recibió un ataque nocturno. Ucrania y Rusia se acusan entre sí de haber destruido la represa.

La represa que está ubicada en la región deJersón ocupada por Rusia, explotó durante la noche del martes en Ucrania debido a un ataque del cual aún no se conoce la autoría.

Después del incidente, Moscú acusó a Ucrania de haber saboteado la represa y causado el ataque, mientras que Ucrania se defendió acusando a Moscú de la destrucción de su represa en el frente sur del conflicto.

La emergencia a obligado a evacuar alrededor de 17.000 habitantes de Jersón. Veinticuatro poblaciones quedaron inundadas tras el ataque.

De acuerdo al fiscal general ucraniano Andrii Kostin, más de 40.000 personas podrían estar en zonas inundadas. Desafortunadamente, más de 25.000 civiles se encuentran en el territorio bajo control ruso.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que se investigue el ataque a la presa Nueva Kajovka en Ucrania y que se determine su autoría.

En las últimas horas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) avisó de que la destrucción de esta infraestructura es una violación del derecho internacional, que protege de forma específica este tipo de infraestructuras.

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, también denunció este martes la “brutalidad” de la guerra que lleva adelanta Rusia en Ucrania.

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 6, 2023