“La instrucción a alcaldes y gobernadores del litoral Pacífico es gestionar el riesgo, no actuar después de la tragedia”: presidente Gustavo Petro

Palabras del presidente Gustavo Petro en su visita al Puesto de Mando Unificado en Carmen de AStrato, Chocó, lugar de la tragedia invernal

Bien. Este tema tiene varios aspectos de análisis, de evaluación, de aprendizaje y de acción. El primero, aquí acompañado con el alcalde de El Carmen de Atrato y de la Gobernadora del Chocó, recién posesionados, habíamos advertido que lo primero que iban a tener los mandatarios locales que se eligieron y que hoy están en ejercicio, iba a ser el problema de la crisis climática, que se ve de dos maneras, y este es el primer punto de análisis.

Uno es que, a partir de la cordillera hacia el resto del país es sequía, problemas de estrés hídrico de la cordillera Occidental hacia el mar, todo el litoral Pacífico, todo. Desde la frontera con el Ecuador hasta el Urabá, va a tener problemas de remoción en masa por la cantidad de lluvias que han caído y que van a caer. Eso ya lo había predeterminado el Ideam como un riesgo, es lo que provoca la tragedia desde el punto de vista de la geología, las montañas en estas regiones son esponjosas, están llenas de agua, van a tener más agua, los deslizamientos van a ser continuos. Aquí ya hay cerca de siete.

La instrucción a todo el litoral Pacífico es, a sus alcaldes y gobernadores, es mirar los puntos críticos, tratar de gestionar el riesgo no de actuar después de la tragedia sino antes. La nación está dispuesta a la ayuda que se pueda requerir. Esta carretera que ya tiene una larga tradición de muerte, desde el 84 y antes hablábamos con la Gobernadora (Nubia Carolina Córdoba Curi).

Infraestructura vial

Veamos este segundo punto de análisis qué pasa con la infraestructura vial en Colombia, con la financiación que ha tenido. La principal fuente, el principal rubro de gasto de inversión que hay en Colombia son las carreteras. Yo publiqué un cuadro del 17 al 22, se puede hacer más amplio, la conclusión que yo saco de ese cuadro de inversiones es que durante estos últimos años se ha concentrado en dos, tres regiones de Colombia, el área más rica del país, y se ha dejado prácticamente por fuera de la inversión pública el resto de Colombia, y fundamentalmente los territorios más excluidos del país.

Esa desigualdad en la inversión pública trae una serie consecutiva de decisiones políticas al interior de los Gobiernos nacionales que en mi opinión ha sido perversa. En todas las carreteras que la ciudadanía demanda están, efectivamente, en inicio y en vigencia futuras, que es una palabreja técnica que significa una obligatoriedad del Gobierno Nacional para irla financiando.

¿En dónde está el problema? en que políticamente las obras que más presión tienen desde el punto de vista de la riqueza, del comercio, desde el punto de vista de decisiones, incluso de fuerzas sociales y políticas, se cobran mayor velocidad, y las obras que son de los territorios excluidos de muchos departamentos de Colombia, la mayoría de la geografía nacional son ralentizadas. Es decir, en ese sistema de vigencia futuras serán financiadas pero en mucho más tiempo que las obras que le han dado mucha velocidad.

Han sido decisiones políticas que tienen como consecuencia, en concreto, por ejemplo, en esta carretera que está administrada por el INVIAS es una carretera nacional, su inversión sea lenta.

20 años en construcción

¿Llevamos cuánto, Gobernadora? no se ha terminado, 20 años de construcción aún falta un kilómetro, y peor aún: no solamente se han ralentizado, sino que el volumen de inversión es muy inferior por kilómetro al de las vías que por decisión política se han acelerado. Y eso hace que, por ejemplo, no haya un tratamiento de taludes.

La causa técnica más allá de la crisis climática que produce esta serie de derrumbes en la carretera, que hizo que las personas que venían en carros, en camiones, etcétera, quedaran quietas, fue un derrumbe tras otro derrumbe, adelante, y se concentraran en la casa. Lamentablemente 50 personas en una casa, y allí sobre la casa cae el derrumbe, es una falta de inversión en taludes, no propiamente en la carretera rígida sino en el manejo de las montañas cercanas a la carretera porque no se le presupuestó el dinero.

El dinero para este tipo de carreteras hay una presupuestación pobre en regiones pobres y en las zonas más ricas del país hay presupuestaciones ricas poderosas ese es el segundo punto de análisis en este momento.

La concentración de personas que hubo en la casa ha provocado hasta el momento 33 víctimas encontradas 10 no identificadas hay que hacer una labor para saber esas personas, sus familias, etcétera quienes, eran hay 10 personas no encontradas que por eso todavía hay actividades.

A todas las familias de las víctimas va mi sentido pésame, la labor que se está realizando en este momento que empezó con bomberos municipales con el ejército, la policía, con la defensa civil con la guardia indígena.

Desinformación

Y aquí, este es un punto también de análisis, la primera noticia que surgió del desastre fue acusar a las comunidades indígenas de la parálisis de los transeúntes en la vía, eso fue una calumnia y fue un acto de racismo execrable por parte de un medio de comunicación. Aquí nunca se detuvo por parte de una comunidad a las personas que sufrieron el alud de tierra, fue sucesivos derrumbes que detuvieron la circulación en la carretera, se puede hablar de otro tipo de responsabilidades menos de que las comunidades indígenas tengan una responsabilidad, eso desde el punto de vista de la información suministrada al país fue un acto de racismo y de xenofobia.

Ahora, la posibilidad de más derrumbes está vigente aquí en este mismo punto, ha habido dos días de sol, el riesgo es menor, pero apenas que comiencen las lluvias todo el personal que está en la actividad, quienes estén aquí siguen en riesgo de la montaña, de esta montaña que está aquí puede seguir cayendo sobre nosotros, incluso en este momento ese riesgo.

Tenemos que mitigarlo esperamos encontrar los cadáveres de las personas, ojalá que las personas no estuvieran muertas y vamos a tomar una serie de decisiones

Los anuncios

Las ayudas a las familias afectadas ya se están suministrando, mañana llega un avión de la FAC, las tareas inmediatas son las siguientes:

Uno, se va a declarar desastre ese decreto de desastre tiene un efecto concreto que es que podamos trasladar recursos de unas partidas presupuestales a otras, 500 mil millones de pesos se van a trasladar de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a INVIAS para que se pueda acometer no solamente el final de la obra y se termine en este año, sino lo que no se hizo desde que se inició la obra, que es un trabajo de aseguramiento de taludes que permita seguridad en la vía.

Esos 500 mil millones en este año, parcialmente, en un buen trecho de la vía podrán, partiendo de los puntos críticos, ayudarnos a garantizar que esta vía sea muchísimo más segura de lo que es hoy. Continuaremos en los años que siguen, pero lo primero que queremos es ponerle la velocidad a la vía que nunca tuvo por lo que ya expliqué.

Segundo, lograr que no solamente la inversión sea para un asfalto, un cemento rígido sino para la seguridad de la vida, que es precisamente que estas montañas no sean riesgosas para las personas que transiten por ella. Vamos a crear un puente aéreo, porque como va a seguir lloviendo las posibilidades de uso de la vía van a ser menores. Hay una especulación en etiquetes aéreos las empresas que la están haciendo merecen nuestro rechazo con la muerte no se especula, eso es un negocio de la sangre y entonces vamos a crear un puente aéreo con la fuerza aérea para que por lo menos el tema de alimentos en Quibdó, en el resto del Chocó no sufra alteraciones debido a que esta vía va a tener múltiples interrupciones, de acuerdo a las circunstancias en los próximos dos o tres meses.

Cubre de Gobierno

Va a haber una reunión aquí de todo el Gobierno la semana que viene, jueves exactamente, todo el Gobierno Nacional con los Alcaldes del Chocó, todos ojalá, y con la Gobernadora del Chocó, no solamente mirar lo que ha acontecido con la vía sino otros aspectos que tienen que ver con una dura situación: el Chocó es el Departamento más pobre de Colombia siendo el más rico en potencial de vida, como ustedes lo pueden observar aquí a nuestro alrededor, y eso no puede continuar. La transformación del territorio es el objetivo de este Gobierno, sin eso no hay cambio y sin eso no construimos paz.

Entonces, esa reunión, que es por primera vez de muchos mandatarios aquí y de la Gobernadora con el Gobierno, debe profundizar una agenda territorial de transformación del territorio.

Las investigaciones

Las investigaciones están abiertas, indudablemente tenemos 20 años de muertos y en 20 años mucho tuvo que hacerse. Lamentablemente hoy estamos otra vez sobre muertes y en una cantidad demasiado alta por unas circunstancias que son también del azar, pero que no mitigan el hecho que debe haber una gestión de riesgo sobre áreas que sabemos son críticas. Las razones de por qué esta vía está como está pues ya las he suministrado, es por decisión política y concentración de recursos en unas áreas pequeñas del país, muy fuertes poblacionalmente y políticamente, pero este Gobierno ha tomado la decisión, no ahora sino desde hace un año, de redistribuir los recursos de tal manera que el territorio excluido tenga una mucha mayor inversión pública en Colombia.

El Decreto

El Decreto de desastre, jurídicamente como se llame, habilita para este año el traslado de los recursos. Si usted mira el cronograma ordinario de transferencia de recursos que se creó en las llamadas vigencias futuras, pues esta vía no se terminaría sino como en 5, 6, 7 años, completando tres décadas de construcción.

Nosotros a través de ese decreto vamos a trasladar una cuantía que aún no es la suficiente para finalizar todo, pero que por primera vez no solamente tiene acabar la obra física de la carretera asfaltada, sino el sistema de seguridad que debe tener, que implica en primer lugar un manejo de taludes, manejo de la montaña, para que no se provoque el número de deslizamientos que estamos viendo.

Este año se termina la carretera con el Decreto, y buena parte del tramo de la carretera, empezando por los puntos más críticos empieza a tener un manejo de taludes, es decir, unas obras que permiten de agua, de amortiguación, que permiten que las montañas no se deslicen sobre la carretera.

Puente aéreo

Se le ha ordenado a la FAC ya construir puente aéreo acaba con la especulación, las responsabilidades administrativas de quienes dirigen Satena, en este caso, y las otras empresas que son las jurisdicciones de la aeronáutica civil, pues comienzan de inmediato. El Ministro de Transporte aquí presente ha dado la indicación a la aeronáutica para que tome las medidas conducentes.

Maquinaria

Se necesita una maquinaria ligera la montaña puede venirse todavía, y una maquinaria pesada podría provocar otro desastre, entonces vamos a traer maquinaria ligera para acelerar la búsqueda sin peligro. Si continúan las lluvias hay que tener ya un plan especial para las personas que aquí están buscando a las víctimas.

El (decreto de desastre) debería ser aplicable a todo el litoral Pacífico, incluso.

