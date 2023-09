Jesús Aguais, fundador de AID FOR AIDS y Aid For Life hará parte del Primer Encuentro Iberoamericano de Bienestar que tendrá lugar en Bogotá

Desde Nueva York lleva 27 años luchando porque cada vez más personas en el mundo con VIH tengan acceso gratuito a tratamiento y apoyar a los migrantes y poblaciones vulnerables a una vida más digna. Además, es uno de los speakers invitados al The Wellbeing Summit Bogotá.

Corría el año de 1989 cuando Jesús Aguais dejó su natal Venezuela. Al poco tiempo comenzó a trabajar como consejero en la clínica de VIH del Hospital St. Vincent de Nueva York y allí se dio cuenta que, debido a la llegada al mercado de diferentes tipos de tratamientos para el VIH, los pacientes cambiaban de medicamentos, por lo que muchos de ellos eran desechados a pesar de no estar vencidos y encontrarse en perfecto estado. Fue entonces cuando comenzó a reciclar estos tratamientos para entregarlos a personas que no tenían los recursos para acceder a ellos.

Así nace en 1996 AID FOR AIDS, una organización sin fines de lucro que hoy por hoy sigue en su propósito de salvar vidas una a una no solo entregando medicamentos, sino apoyando a las personas con VIH a mejorar su calidad de vida, reduciendo el estigma y la discriminación y ayudándoles a entender que el VIH ya no es una sentencia de muerte. Desde su creación, AID FOR AIDS ha entregado tratamientos antiretrovirales a más de 50.000 personas en 75 países del mundo.

Paralelo a esta labor, Aguais comenzó a interesarse por desarrollar soluciones que aliviaran la crisis alimentaria de los bebés en Venezuela asegurándole alimentación apropiada a 2.000 niños por un año.

Y entonces nace Aid For Life, el otro brazo de la ONG que comenzó a expandirse para abordar también la crisis de refugiados y migrantes que afecta a toda Latinoamérica.

Y es que uno de los principales problemas de los migrantes, además del sentimiento de desarraigo, es la falta de recursos para poder reiniciar su vida lejos de su país de origen. Por esta razón muchos se ven obligados a ejercer el sexo por supervivencia, lo que los hace aún más vulnerables a adquirir VIH.

Es aquí en donde AID FOR AIDS y Aid For Life se unen para brindarles programas de salud integral, acceso a los tratamientos, asesoría legal y psicológica, entre otros servicios que les permiten tener un mejor proceso de adaptación ante su nueva realidad.

Para compartir todas sus valiosas experiencias en estos temas, Jesús Aguais, es uno de los speakers invitados a participar en el The Wellbeing Summit Bogotá , que se llevará a cabo en Corferias, del 13 al 16 de septiembre en Bogotá, un evento que busca promover una nueva consciencia sobre el bienestar en Iberoamérica, abordando temas relacionados con sus enfoques y dimensiones, mientras se comparten prácticas, talleres, charlas y actividades artísticas para mejorar el bienestar emocional, cognitivo, social y cultural.

En esta oportunidad, y debido a su experiencia en salud y migración, Jesús Aguais hablará sobre el duelo y la pérdida que experimentan los migrantes en Iberoamérica y la importancia de brindarles prácticas de cuidado que apunten a su bienestar y a su desarrollo personal en su nuevo entorno.

Su participación será el jueves 14 de septiembre a las 4:30 p.m. en el módulo: Bienestar emocional de los agentes de cambio.

Para más información del The Wellbeing Summit Bogotá ingresar a https://thewellbeingsummitbogota.com