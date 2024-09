Inteligencia artificial, revolución imparable

La inteligencia artificial (IA) ya no es cosa de ciencia ficción. Está transformando el mundo de los negocios a una velocidad impresionante, y las empresas que la están usando están viendo resultados sorprendentes.

En lugar de solo soñar con robots o máquinas inteligentes del futuro, hoy en día la IA se ha convertido en una herramienta poderosa que está ayudando a las empresas a ser más eficientes, competitivas y creativas.

Pero, ¿por qué es tan importante la inteligencia artificial para el mundo empresarial? Básicamente, porque puede analizar grandes cantidades de datos en tiempo récord. Lo que para un humano tomaría semanas o meses, la IA lo hace en cuestión de minutos, y con una precisión que deja asombrados a muchos. Esto no solo hace que las empresas tomen decisiones más rápido, sino que también les permite descubrir oportunidades o problemas antes de que se conviertan en algo grande.

Por ejemplo, en el ámbito financiero, la IA ha cambiado el sector. Los bancos y las empresas de inversión pueden analizar millones de transacciones en cuestión de segundos, detectar fraudes, y prever cambios en el mercado que a simple vista serían imposibles de detectar. No es solo un ahorro de tiempo, también es una manera de proteger el negocio y anticiparse a los riesgos.

La automatización también ha permitido reducir errores y mejorar la atención al cliente, algo clave en un sector tan competitivo. Pero la inteligencia artificial no es solo para los gigantes empresariales, cada vez más, pequeñas y medianas empresas están encontrando formas de aprovechar esta tecnología. Un ejemplo sencillo lo vemos en el comercio, tiendas online que utilizan IA para ofrecer recomendaciones personalizadas a sus clientes, basadas en las compras anteriores, o chatbots que responden a las preguntas de los usuarios de manera automática, pero eficaz, las 24 horas del día, esto mejora la experiencia del cliente sin necesidad de tener a un equipo de atención siempre disponible.

Por supuesto, integrar la IA en una empresa no es tarea fácil. Uno de los mayores retos es la calidad de los datos, la IA trabaja con datos, y si estos no son buenos, las decisiones que se tomen no lo serán tampoco. Las empresas deben asegurarse de que la información con la que alimentan a sus sistemas sea correcta, completa y esté bien organizada. Además, la seguridad es vital. En un mundo donde las filtraciones de datos personales son una amenaza constante, las empresas deben ser muy cuidadosas con la información que manejan.

Otro tema importante es el impacto que la inteligencia artificial puede tener en los trabajos. Si bien es cierto que la IA puede ayudar a las personas a deshacerse de tareas repetitivas y aburridas, también hay quienes temen que las máquinas terminen reemplazando a los trabajadores. No es una preocupación infundada, sin embargo, lo que estamos viendo es que más que reemplazar empleos, la IA está cambiando la naturaleza del trabajo, las empresas que están adoptando esta tecnología de forma responsable, están invirtiendo en la formación de sus empleados, preparándolos para que trabajen junto con las máquinas y no contra ellas.

El uso ético de la inteligencia artificial también es un tema que no se puede ignorar. En muchos casos, los algoritmos que utilizan estas tecnologías pueden tener sesgos o errores que, si no se corrigen, pueden generar discriminación o tomar decisiones injustas. Es por eso que las empresas tienen que ser muy cuidadosas al desarrollar sus sistemas de IA, asegurándose de que se diseñen de manera justa y transparente, en este sentido, la supervisión humana sigue siendo fundamental.

Por otro lado, la IA está generando avances increíbles en sectores como la salud, la posibilidad de analizar millones de casos médicos y comparar síntomas en tiempo real está ayudando a los médicos a hacer diagnósticos más rápidos y acertados; además, los sistemas impulsados por IA están ayudando a personalizar tratamientos para los pacientes, lo que se traduce en una mejor calidad de vida y una mayor esperanza de recuperación. Aunque estos desarrollos aún están en sus primeras etapas, el potencial es enorme.

Otra área en la que la inteligencia artificial está cambiando el juego es en el marketing. Antes, las campañas publicitarias eran prácticamente las mismas para todos los consumidores. Hoy, gracias a la IA, las empresas pueden adaptar sus mensajes a cada persona, basándose en sus intereses, comportamiento en línea, o incluso en sus búsquedas recientes. Esto no solo mejora la eficacia de las campañas, sino que también reduce costos, porque las empresas pueden invertir su presupuesto de manera más inteligente.

El impacto de la IA en la logística y la cadena de suministro también es notable. Las grandes empresas de distribución están usando esta tecnología para optimizar sus rutas de entrega, gestionar mejor sus inventarios y asegurarse de que los productos lleguen a sus destinos más rápido y con menos errores. Esto no solo reduce los costos, sino que también mejora la satisfacción del cliente, algo fundamental en un mercado donde la competencia es cada vez más fuerte.

Vale la pena mencionar cómo la IA puede ser una aliada clave en la sostenibilidad, al permitir a las empresas ser más eficientes en el uso de sus recursos, reducir el desperdicio y minimizar el impacto ambiental, la IA está ayudando a muchas compañías a cumplir con sus objetivos de responsabilidad social. Además, la tecnología puede jugar un papel importante en la lucha contra el cambio climático, al ayudar a las empresas a reducir su huella de carbono o identificar maneras de ser más ecológicas en sus operaciones.

La inteligencia artificial está aquí para quedarse, no tengo duda de ello. Las empresas que logren entender su potencial y lo aprovechen de forma inteligente tienen todo para salir ganando. No es solo una cuestión de tecnología; estamos hablando de un cambio profundo en la manera de operar, competir y hasta en cómo se perciben a sí mismas. Sin embargo, esto no significa que sea un camino sin obstáculos. Creo que uno de los mayores desafíos está en encontrar un equilibrio entre el avance tecnológico y el impacto que puede tener en las personas.

Es cierto que la IA puede optimizar procesos, ahorrar costos y hasta hacer más eficiente la experiencia del cliente, pero también es necesario pensar en cómo se gestiona este cambio dentro de las organizaciones. Los empleados no deben ver la IA como una amenaza, sino como una oportunidad para reinventarse. La clave está en la capacitación y la adaptación. Nadie quiere que una máquina ocupe su lugar, pero si las empresas invierten en reentrenar a su personal, este cambio puede ser una ventaja para todos.

En el sector empresarial colombiano, veo una gran oportunidad de crecimiento si se toma el camino correcto. Las empresas que se queden rezagadas, esperando a que otros den el primer paso, pueden encontrarse en una posición difícil en pocos años. Pero tampoco se trata de lanzarse a ciegas. Es importante hacer un análisis claro y enfocado en cómo la IA puede realmente aportar valor al negocio y a la sociedad.

En el fondo, creo que la inteligencia artificial no debe verse como una amenaza o una moda pasajera, sino como una herramienta que, usada de manera correcta, puede mejorar la forma en que trabajamos, reducimos el impacto ambiental y creamos una mejor experiencia para los clientes.

La IA puede ser nuestro mejor aliado, siempre y cuando no olvidemos lo más importante: el factor humano. Porque, al final del día, la tecnología por sí sola no puede reemplazar la creatividad, la empatía o la visión que nos hace únicos como seres humanos. En el mundo que viene, la clave estará en encontrar ese balance entre el uso eficiente de la IA y el respeto por las personas y el planeta. Las empresas que entiendan esto, serán las que marquen la diferencia.

—

Por: María Fernanda Plazas Bravo – X: @mafeplazasbravo

Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental

Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno

Universidad Externado de Colombia