Inicia Congreso Nacional Cafetero No 92

Como es tradición entre los caficultores colombianos, se llevará a cabo El Congreso Nacional Cafetero del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Este congreso reunirá a los representantes de los comités departamentales de todas las regiones con el objetivo de establecer la ruta de acción institucional que se implementará durante el año 2024.

“El Congreso Cafetero será la carta de navegación donde los caficultores podrán enaltecer y cuidar lo construido durante 100 años. En estos tres días, abordaremos temas como institucionalidad, asociatividad, industrialización, cultura de austeridad y por su puesto caficultura”, destaca Germán Bahamón, gerente general de la

Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

La Federación Nacional de Cafeteros en pleno, trabajará en cuatro comisiones; administrativa y financiera, producción y gestión ambiental, comercialización y

negocios del café, y desarrollo social, con el fin de establecer las metas del gremio cafetero que busca avanzar en temas clave para el crecimiento de la caficultura

colombiana; considerado este espacio como la mayor representatividad de la democracia viva y palpitante.

El gerente general, quien cumplió 7 meses al mando de la FNC, presentará los avances de los temas por los que fue elegido como representante gremial.



Agenda: Congreso Nacional Cafetero #92

Miércoles 29 de noviembre

– 9:00 a.m. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

– 10:00 a.m. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

– 11:00 a.m. Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros.



Rueda de prensa

12:00 M. Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros

– 6:00 p.m. Charla sobre Juan Valdez: Camila Escobar, gerente de Procafecol, Ana María

Folleco, caficultora del Valle del Cauca y Carlos Erazo, caficultor Nariño

– 6:00 p.m. – 8:00 p.m. Concurso de catación: Natalia Valencia / Profesor Yarumo/ Rodrigo Alarcón



Jueves 30 de noviembre

– 7:45 a.m.

– 8:45 a.m. Panel: retos y oportunidades del cambio climático

– 8:45 a.m.

– 9:30 a.m. Charla Almacafé: Iván Galindo, gerente

– 11:45 p.m.

– 12:45 p.m. Retos del Pacto Verde Europeo: Marcela Gaviria, directora de Alianzas y proyectos de la FNC. (Vía meet)

– Conclusiones previas de mesas de trabajo

o Elías Alberto Mejía, Presidente del Congreso Nacional de Cafeteros

– 6:00 p.m. Representante del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones



Viernes 1 de diciembre

– 9:00 a.m.

– 9:45 a.m. Director del Departamento de Planeación Nacional, Jorge Iván González

– Conclusiones del Congreso Nacional Cafetero

o Germán Bahamón, gerente general de la FNC

o Elías Alberto Mejía, Presidente del Congreso Nacional de Cafeteros

– 12:00 M.