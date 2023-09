Infecciones de transmisión sexual (ITS): fácil de diagnosticar, difícil de hablar

Se estima que 1 de cada 5 [i] personas en Colombia tiene una ITS.

personas en Colombia tiene una ITS. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la región de las Américas hay 38 millones de personas sexualmente activas entre 15 y 49 años que tienen una ITS fácilmente curable [ii] .

. El Ministerio de Salud en Colombia sugiere realizarse pruebas de diagnóstico rápido para ITS de manera regular.

En Colombia, desde el 2021, la Mesa Conjunta del VIH ha informado sobre el incremento de casos de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, la clamidia, la gonorrea, el herpes, el virus del papiloma humano, la hepatitis B y C y la tricomoniasis, entre otras.[iii] Se estima que 1 de cada 5[iv] personas tiene una ITS.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son comunes, especialmente entre los jóvenes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la región de las Américas hay 38 millones de personas sexualmente activas entre 15 y 49 años que tienen una ITS fácilmente curable[v].

En años recientes, la prevalencia de las ITS alcanzó un pico histórico, una de las razones es que las personas que las padecen enfrentan barreras sociales y personales para hablarlo con su pareja o con otras personas[vi], lo que también puede presentarse como un impedimento para hacerse una prueba diagnóstica e incluso tener conversaciones sobre salud sexual.

“Hablar sobre las Infecciones de Transmisión Sexual con un profesional de la salud o con su pareja puede no ser fácil, pero es importante saber más al respecto. La salud sexual es salud”, expresa el Dr. Oscar Guerra, director Médico de Diagnósticos Rápidos en Abbott.

En este contexto, es importante que las personas sean conscientes de que las ITS no tratadas pueden tener efectos graves en la salud como: dolor abdominal crónico, infertilidad, embarazo ectópico, aborto espontáneo y anomalías congénitas. Por ello, el diagnóstico rápido y oportuno juega un rol clave para conocer cuál es el estado de tu salud sexual y así recibir el tratamiento adecuado[vii].

¿Cómo protegerse?

El Ministerio de Salud en Colombia sugiere realizarse pruebas de diagnóstico rápido para ITS de manera regular[viii] con el objetivo de mantener una buena salud sexual, especialmente si la persona se ha expuesto a factores de riesgo. Además, las pruebas de detección pueden ayudar a prevenir una mayor propagación de las ITS y, en caso de obtener un resultado positivo, abrir una ventana de opciones de tratamiento, ayudando a que las personas tengan un abordaje temprano y puedan seguir viviendo una vida más saludable.

¿Por qué debería hacer una prueba rápida de ITS?

Las ITS pueden permanecer latentes o no detectadas, con síntomas que aparecen semanas, meses o años después. Por ejemplo, los especialistas señalan que la clamidia no causa síntomas en la mayoría de las personas que la padecen, pero cuando es sintomática, esos síntomas pueden dañar el sistema reproductivo de las mujeres[ix].

Otro ejemplo claro es el del VIH, el cual puede no causar ningún síntoma durante varias semanas después de la infección, incluso algunas personas pueden no tener síntomas hasta 10 años después[x]; mientras que otras podrían sufrir de infecciones oportunistas porque no saben que tienen el VIH y no están tratamiento.

Las personas sintomáticas pueden experimentar síntomas parecidos a los de la gripe entre dos y cuatro semanas después de contraer el virus, y si la infección no se trata en absoluto puede derivar en SIDA.

“Las pruebas de diagnóstico rápido proporcionan información precisa y oportuna para gestionar mejor la salud. La detección temprana de las ITS puede cambiar completamente el curso de tu historia. Si conoces tu estado, puedes trabajar con un profesional de la salud para tomar las medidas apropiadas para recibir tratamiento”, explica el Dr. Oscar Guerra.

Es su salud. Tome el control: hoy en día, las innovaciones tecnológicas han permitido el desarrollo de pruebas rápidas que detectan infecciones de transmisión sexual, lo anterior con el objetivo de que las personas puedan recibir un tratamiento adecuado, de lo contrario, pondrán en riesgo su salud y la de otros.

Cuando se trata de tu salud sexual, es importante tener en cuenta que las ITS siguen siendo comunes y que las pruebas pueden brindarte información valiosa para ayudar a mantenerte sano.

[i] Journal of the American Sexually Transmitted Diseases Association. Infecciones de transmisión sexual entre mujeres y hombres de EE. UU.: estimaciones de prevalencia e incidencia, 2018 https://journals.lww.com/stdjournal/Fulltext/2021/04000/Sexually_Transmitted_Infections_Among_US_Women_and.2.aspx

[ii] OPS. Infecciones de transmisión sexual https://www.paho.org/es/temas/infecciones-transmision-sexual#:~:text=Las%20infecciones%20de%20transmisi%C3%B3n%20sexual%20(ITS)%20se%20propagan%20predominantemente%20por,la%20sangre%20o%20productos%20sangu%C3%ADneos

[iii] National Library of Medicine. Caracterización de las infecciones de transmisión sexual, su tratamiento farmacológico y recurrencia en una población colombiana https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8686826/#B4

[iv] Journal of the American Sexually Transmitted Diseases Association. Infecciones de transmisión sexual entre mujeres y hombres de EE. UU.: estimaciones de prevalencia e incidencia, 2018 https://journals.lww.com/stdjournal/Fulltext/2021/04000/Sexually_Transmitted_Infections_Among_US_Women_and.2.aspx

[v] OPS. Infecciones de transmisión sexual https://www.paho.org/es/temas/infecciones-transmision-sexual#:~:text=Las%20infecciones%20de%20transmisi%C3%B3n%20sexual%20(ITS)%20se%20propagan%20predominantemente%20por,la%20sangre%20o%20productos%20sangu%C3%ADneos

[vi] PubMed Central. El estigma y la vergüenza relacionados con las infecciones de transmisión sexual entre los jóvenes varones afroamericanos: implicaciones para las prácticas de prueba, la notificación a la pareja y el tratamiento https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4135319/

[vii] CDC. Vigilancia de Enfermedades de Transmisión Sexual. https://www.cdc.gov/std/stats18/STDSurveillance2018-full-report.pdf

[viii] NHS. ¿Qué tan pronto aparecen los síntomas de las ITS?. https://www.nhs.uk/common-health-questions/sexual-health/how-soon-do-sti-symptoms-appear/

[ix] CDC. Clamidia. Datos Básicos. https://www.cdc.gov/std/chlamydia/stdfact-chlamydia.htm

[x] HIV.gov. Síntomas del VIH. https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/about-hiv-and-aids/symptoms-of-hiv/