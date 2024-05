Hay que levantar la bandera del poder constituyente por la justicia social, la democracia y la paz: presidente Petro

El jefe de Estado instó a los ministros de su despacho a avanzar con celeridad y sin miedo en el cumplimiento de su programa de Gobierno, soportado en el Plan Nacional de Desarrollo.

El presidente Gustavo Petro Urrego dijo este miércoles que es el momento de comprometerse a fondo con la transformación del país y para lograrlo enfatizó que se necesita levantar la bandera del poder constituyente por la justicia social, la democracia y la paz.

“Hay que levantar la bandera del poder constituyente. Aquí vinieron unos a pedir que no haya cambios en Colombia y que continuemos en ese marasmo de la sangre y la violencia y la desigualdad social. Nosotros aquí venimos a otra cosa. Nosotros venimos aquí y llenamos estas plazas a clavar la bandera de la justicia social, de la democracia y de la paz definitiva en Colombia. No nos hemos echado atrás”, recalcó.

El mandatario participó en las marchas del Primero de Mayo, con motivo del Día Internacional del Trabajo, por la dignidad de la clase obrera del país y de las reformas sociales impulsadas por el Gobierno del Cambio.

En ese entorno, manifestó que “tenemos que comprometernos a fondo; lo que queremos es transformar en realidad este país con cosas que podemos hacer ya”.

Con ese propósito, el jefe de Estado instó a los ministros de su despacho a avanzar con celeridad y sin miedo en el cumplimiento de su programa de Gobierno, soportado en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Este Gobierno tiene que avanzar en lo fundamental en esas tareas. Ministro o ministra que le dé miedo, que dé un paso al costado y deje que otro lo pueda hacer. Hasta donde podamos tenemos que avanzar. Quitando los obstáculos con valentía sin miedos. Mientras se tenga el pueblo no hay que temerle a nada. Avanzar lo más”, resaltó.

El mandatario reiteró que hay que “avanzar hasta donde más se pueda desde el Gobierno Nacional. Y hay que saberlo con certeza”.

Además, se refirió a los proyectos de ley que ha presentado el Gobierno al Congreso de la República y a otras iniciativas que intentan ser bloqueadas.

“Nos quieren cercar; movemos un pie aquí y ya nos cae la Procuraduría; hacemos esta medida y nos aplastan; que presentamos tal proyecto de ley y llevan dos años y no lo cumplen, no lo votan, no lo discuten, no lo aprueban. Pareciera que en este momento la voluntad popular de las urnas del año 2022 y la voluntad popular del estallido juvenil los quisieran enterrar y silenciar”, señaló.