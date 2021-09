Habitantes de la comuna 6 aprovecharon para hacer acuerdos de pago con Las Ceibas

La jornada de Alcalde en Casa dejó como resultado más de 30 acuerdos de pago de la campaña de recuperación y cartera que la entidad adelanta en este segundo semestre.

Un balance satisfactorio dejó la jornada de servicios descentralizada que adelanto la Alcaldía de Neiva denominada ‘Alcalde en Casa’ y en la cual participó activamente Las Ceibas – Empresas Públicas de Neiva.

Al final de la jornada adelantada en la Comuna Seis en el barrio Puertas del Sol, se atendieron por parte de la entidad más de 30 acuerdos de pago con usuarios que accedieron al plan de beneficios que en materia de recuperación de cartera morosa tiene la entidad y que viene desarrollando en este segundo semestre del año.

Asimismo, en atención a requerimientos de acueducto y alcantarillado, la subgerencia técnica de la entidad tomó atenta nota de 30 de ellos, los cuales serán atendidos en el transcurso de los próximos días.

“Estamos incentivando a los usuarios que se han venido acercando y han manifestado su voluntad de ponerse de acuerdo con nosotros de ponerse al día con la deuda, han suscrito toda la documentación y les estamos dando un premio por estar tan atentos a nuestras deudas” manifestó la gerente de Las Ceibas, Gloria Constanza Vanegas Gutiérrez.

Por su parte Luis Eduardo Perdomo García, funcionario de Empresas Públicas de Neiva y encargado del área de PQR de la empresa, sostuvo que hoy día se está en la capacidad de ofrecer los respectivos acuerdos de pago para las deudas que no han podido cancelar con la empresa.

“Nosotros como Ceibas, estamos en la función de facilitarle a los usuarios y suscriptores nuestros, los acuerdos de pago para las deudas que no han podido cancelar de una sola cantidad y les damos unos plazos y estamos atendiéndole en el tema de PQR sus reclamaciones y orientándolos frente a los consumos y cómo radicarlos”, manifestó.

Opina la comunidad



Sandra Liliana Monrroy – Habitante Altos del Limonar

“Me encuentro hoy aquí, en esta actividad que está realizando la alcaldía en la parte de Empresas Públicas de Neiva, y en donde vengo a realizar un certificado para que ingresen y le pongan a mi papá agua para los nuevos apartamentos que va a entregar la Alcaldía en la agrupación F”

Yeimy Mosquera – Habitante Puertas del Sol

“Uno no tiene que dejar que los recibos se incrementen (…) yo prácticamente estudio y soy madre soltera entonces me quedaba difícil”

Elizabeth Gutiérrez Salazar – Habitante Puertas del Sol

“Era algo que no esperaba y gracias a Dios, feliz porque me pude poner al día y me dieron facilidades de pago”