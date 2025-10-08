Gigante vibró en el «Rumba Fest» de las fiestas del Cacao y del Café

Con una masiva participación de niños, jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores, la comunidad giganteña disfrutó de una noche de rumba aeróbica.

La actividad fue liderada por la Alcaldía Municipal de Gigante, en articulación con el Plan de Intervenciones Colectivas, InderHuila y la E.S.E. Hospital San Antonio de Gigante.

El evento promovió el bienestar físico y mental de los ciudadanos, fortaleciendo los hábitos saludables y la integración social en el marco de las festividades más esperadas por los giganteños.

La coordinadora de Cultura, Evelia Jaimes, destacó la gran convocatoria y participación ciudadana:

“Es importante que toda la comunidad se integre a estas actividades que la Administración Municipal y el InderHuila programan para ustedes. La activación física es excelente para nuestra salud, cuerpo y mente. Hoy vimos una respuesta masiva y eso nos motiva a seguir promoviendo estos espacios para todos los giganteños”.

Durante la actividad, los asistentes expresaron su entusiasmo por compartir un espacio de recreación y salud en familia.

Yurani Manrique, participante giganteña, afirmó: “Me parece una actividad muy chévere porque podemos compartir en familia momentos saludables. Salimos de la rutina, nos ejercitamos, nos divertimos y la pasamos muy bien en el marco de la fiesta del cacao y el café”.

Por su parte, Óscar Iván Salgado Mosquera, habitante del municipio, comentó: “Estoy contento con las actividades que se están realizando. Esperamos que esto se convierta en una tradición año tras año, para seguir participando en familia. Gracias a la Administración Municipal por estos espacios”.

Con mente y cuerpo relajado, los giganteños cerraron la noche con risas, energía positiva y bienestar, reafirmando que el deporte y la recreación también hacen parte del espíritu festivo del Festival Folclórico del Cacao y el Café en su versión N-38.

La celebración continúa esta noche con el Show de Humor “Chucho y Leo”, a las 7:00 p.m. en la tarima cultural del parque principal.