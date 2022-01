Fase 8 del proyecto Ronda Río Las Ceibas avanza en un 80%

El Secretario de Gestión de Riesgo de Neiva, realizó un recorrido por la fase 8 de la canalización del río Las Ceibas, verificando los cumplimientos de la obra, la cual tiene un avance de 80% de ejecución.

El megaproyecto Parque Ronda Río Las Ceibas, tiene como finalidad, mitigar el impacto de las crecientes súbitas de este afluente y que han afectando a la comunidad, y que la Secretaría de Gestión de Riesgo, ha atendido durante la temporada invernal.

Ésta ha sido una obra que, en cabeza del alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón, se ha ejecutado de manera positiva, con avances significativos para el beneficio de la población neivana. Son 113 metros de construcción de muro de contención, con una inversión de $2.663.000 millones, que representa un avance en la ejecución del proyecto del 80%.

“Esta fase 8 está encaminada a seguir mitigando los efectos de las crecientes súbitas del río Las Ceibas, con una inversión de $2.663 millones, esta construcción tiene 113 metros y ya llevamos un 80% de ejecución”, expresó Armando Cabrera Rivera, secretario de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres.

“Es importante recalcar, que dentro de la ejecución de esta obra se han generado 44 empleos directos a comunidad local, que se pudieron producir en esta obra de mitigación financiada por la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo de Desastres y cofinanciada por el municipio de Neiva, contribuyendo a la reactivación económica del municipio”, afirmó Cabrera Rivera.

Estando próximos a finalizar la obra de la fase 8, ya se presentó el proyecto de la fase 9 ante la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastre, que es la continuación de este macroproyecto Ronda Río Las Ceibas, que tendrá una inversión de 25.000 millones de pesos, que ya se encuentran aprobados, faltando su ejecución y los recursos para contratar.

La ejecución de la fase 8 termina aproximadamente en marzo de este año, dándole tranquilidad y seguridad a la comunidad, que cuando se presente cualquier situación en temporada de lluvias, se estará mitigando la situación, ya que con esta obra se está mejorando la calidad de vida de los neivanos. Bajo este proyecto de canalización, varios de estos sectores como la zona de Bajo Tenerife, Bajo ‘José Eustasio Rivera’ y los asentamientos Andesitos, tendrán poca preocupación frente a cualquier creciente súbita del río, porque está ayudando a mitigar cualquier efecto, de los que históricamente se han presentado.

Reacción



Óscar Andrés González Losada, coordinador del proyecto

“Esta es la 8 fase del megaproyecto, que se viene ejecutando desde el año 2014, cuyo objeto es mitigar los riesgos por desbordamiento del rio Las Ceibas, que bien conocemos ha generado varias emergencias, históricamente, en el casco urbano. A nosotros nos corresponde ejecutar por el margen derecho dentro del barrio Los Cámbulos, construir 113 metros lineales de muro de varias alturas entre 6 metros, realizar los rellenos correspondientes, siendo un muro reforzado con acero de refuerzo. Como datos importantes del proyecto, estamos ejecutando una obra de alrededor de los $2.600 millones, con un plazo de seis meses y actualmente tenemos vigente nuestro plazo, para terminación el 20 de marzo. Como contratistas y como compromiso ambiental también dentro de la ejecución de este proyecto, estamos instalando un concreto con cero emisiones de carbono, lo que permite reducir la huella de carbono y reducir las emisiones de bióxido en el momento en que se produce y se construye el proyecto, eso lo convierte en un proyecto amigable con el río y lo hace más relevante. Estimamos y queremos, que toda la obra se pueda ejecutar dentro de los plazos y que sea de amplio beneficio para la comunidad de Neiva.

Comunidad



Pedro Rojas, habitante del barrio Los Cámbulos

“Estas obras son fundamentales y básicas para la convivencia de la gente y del barrio, porque representa una seguridad que no había antes, pero ahora, con esta obra que están haciendo, me parece que es un acierto por parte de la Alcaldía y de la gente que está trabajando y le ha puesto todo el empeño. Antiguamente el río se desbordaba y presentaba dificultades a la gente, pero ahora me parece muy oportuno el muro que están ubicando y la obra que debe continuar con feliz término. Agradezco al alcalde Gorky, porque él es una persona que se ha empeñado en que esta obra salga adelante, repercutiendo a toda la ciudad”.

Luis Fernando Cabezas, habitante Los Cámbulos

“Nosotros hemos tenido muchas dificultades cuando se han presentado las crecientes, con esta obra vamos a mitigar este problema, y muy interesante la obra y lo que viene después del ornato para la ciudad y para este sector. Gracias a la gestión del Alcalde y la Secretaría de Riesgo, porque esta obra va a quedar muy bonita y agradecerles por este proyecto que para un futuro tendremos desarrollo de todo la margen del río.”