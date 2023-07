Expovinos 2006 – 2023: 18 años de maduración e identidad con el vino en Colombia

2 al 5 de agosto en Corferias Bogotá, “Tan sencillo como disfrutar un vino”

Expovinos, la feria más importante de Latinoamérica dirigida al consumidor, llega a su mayoría de edad transformando la cultura del vino en Colombia. Expovinos 2023 se realizará del 2 al 5 de agosto en Bogotá (Corferias) y del 17 al 20 de agosto en Medellín. «Tan sencillo como disfrutar un vino» es el tema central de esta edición que se refiere a la belleza, la sencillez y la originalidad del vino y en beberlo sin complicaciones, enfatizando su consumo responsable.

Expovinos, la feria de vino más grande e importante de Latinoamérica dirigida al consumidor, llega a su mayoría de edad: 18 años. Es la madurez de un evento que transformó la cultura del vino y su mercado y abrió las puertas de esta milenaria bebida a todos los colombianos.

“Son 18 años de promover la cultura del vino en Colombia, de llevarlo de celebración ocasional a complemento gourmet en la mesa de nuestras casas. El incremento de consumo per cápita en Colombia del vino ha pasado desde 0,3 litros en 2006 hasta los 0,9 litros de 2023. La feria también ha crecido. En la primera edición de Expovinos en 2006, que se realizó en Plaza Mayor Medellín, tuvimos un área de exhibición de 4 mil metros cuadrados. Este año en Corferias estaremos con 22 mil metros cuadrados, casi seis veces más que el espacio de la primera feria de Expovinos . Igualmente, pasamos de 7 mil copas vendidas en 2006 a 35 mil en 2022”, señaló Carlos Mario Giraldo Moreno, presidente de Grupo Éxito.

Vinos de Cataluña

Representantes de Prodeca (empresa del Gobierno de Cataluña para la promoción de los Alimentos y Bebidas Catalanes) estarán en la feria con la participación de varias firmas agrupadas bajo la marca «Cataluña, donde el vino es cultura», que engloba las 11 Denominaciones de Origen que hay en la región, además de la DO Cava. A través de su participación se podrá contar con una oferta representativa de vinos de gran calidad de la región de Cataluña como Priorato y Penedés, entre otros. La sommelier Anna Vicens, presidenta de la Asociación Catalana de Sommeliers, también vendrá a la feria.

Otra novedad de Expovinos 2023 es una sala dedicada a algunas de las 1368 variedades de la vitis vinifera mostrando historias y características de las diferentes uvas. Habrá también una cava VIP con un portafolio gastronómico exclusivo y preparaciones especiales y un bar con disponibilidad de cócteles con vino y vino por copas. El tradicional concurso de catas a ciegas que elige a las mejores botellas de la feria estará en 2023 a cargo de parejas de sommeliers. Durante la feria se hará la presentación de la Comunidad de mujeres y vino, un proyecto que busca atender a la creciente participación en Colombia del sexo femenino no solo en la comercialización y consumo de esta bebida así como en la amplia presencia de mujeres sommeliers en Colombia.

Grupo Éxito: líder en venta de vinos y con la mayor selección del mercado: 1480 referencias

El consumo del vino sigue creciendo en Colombia. En el mercado nacional la categoría ocupa la segunda posición en el ranking de ventas de bebidas alcohólicas, con una participación del 13% luego de las cervezas según Nielsen (corte al mes de junio de 2023).

En 2022 se vendieron 43 millones de botellas. En Grupo Éxito, la categoría de vinos ocupa el segundo lugar en la participación de ventas de licores con un peso del 14.51% después de las cervezas (38.92%) y superando a los whiskys (11.78%). La categoría de vinos ha crecido un 13,38% en el acumulado del 2023 aportando más de $10 mil millones de pesos a la sublínea de licores en el Grupo Éxito. De cada 100 pesos que se venden de vinos en el retail en Colombia, incluyendo formatos descuento, 49,3 son vendidos por el Grupo Éxito según la consultora Nielsen (junio de 2023).

Carulla es líder en venta de vinos de Grupo Éxito, cuenta con el 27,35% de participación en el mercado. Carulla y Éxito representan más del 83.59% de las ventas de vino del Grupo Éxito, con una participación de 51.58% y 32.01%, respectivamente. En promedio, el 34% de los clientes que compran vino en las cadenas de Grupo Éxito vuelven a comprar la categoría.

“Grupo Éxito ofrece 1480 referencias de vinos siendo la selección más amplia en el país. Este portafolio comprende 760 tintos, 380 blancos; 120 rosados; 180 espumantes y 40 referencias de vino dulce. Grupo Éxito tiene 60 marcas exclusivas. En 2022 la línea de vinos exclusivos creció el 30% representando el 23% de las ventas totales de vino del grupo. Durante 2023 las marcas exclusivas vienen creciendo un 45% y 27% en unidades vendidas. En las marcas exclusivas se destaca Cruzares a $14.950 que se encuentra en tinto, blanco y rosado y es la marca más vendida con cerca de un millón de botellas al año”, explica Carolina Cardona Echeverri, Directora de Expovinos.

El vino: una copa global

El vino es una de las bebidas alcohólicas de mayor popularidad en la actualidad. Su uso frecuente en el mundo de la gastronomía y los probados beneficios para la salud cardiovascular e intestinal, dentro de un consumo moderado, han contribuido al crecimiento de esta categoría que supera los 230 millones de hectolitros en el mundo al año.

Ahora bien, este jugo fermentado de uva es patrimonio de la humanidad, con una historia que se remonta a los 8.000 años a.c. como lo demuestra el descubrimiento de vasijas de barro con ácido tartárico en lo que hoy es la actual Georgia. Esta bebida se ha convertido en la alternativa más elegante, sofisticada y recomendable en el exigente mundo de la gastronomía. Como el propio Alejandro Dumas decía: “La comida es la parte material de la alimentación, pero el vino es la parte espiritual de nuestro alimento”.

Hoy el vino es una próspera industria que mueve más de 300.000 millones de dólares cada año. En 2022 la superficie dedicada a viñedos en el mundo fue de 7,3 millones de hectáreas, encontrando sus mayores referentes a nivel mundial en la denominada cuenca del Mediterráneo: España con 964 mil hectáreas, Francia con 798 mil hectáreas e Italia con 718 mil hectáreas, países que agrupan más de la mitad de la producción anual de vino que en 2022 se tradujo en 123 millones de hectolitros (solamente para estos tres países), según la OIV (Organización Internacional del Vino y la Vid). No en vano entre los tres países juntan más de 1.200 Denominaciones de Origen, de las cuales solo Francia ostenta 750.

Como dato curioso en el año 2022 el viñedo chino, hoy tercero en el mundo se ubicó en 2022 con la asombrosa cifra de 783 mil hectáreas plantadas. La cuenta del top 10 continúa con Turquía 419, Estados Unidos 400, Argentina 211, Chile 210, Portugal 194, Rumania 189. En cuanto a producción de vino en 2022 la lista la encabeza Italia con 50,2 millones de hectolitros. Le siguen Francia 37,6 millones de hectolitros; España 35,3; EEUU 24,1; Australia 14,2; Chile 13,4; Argentina 12,5; Sudáfrica 10,6; Alemania 8,0; Portugal 7,3 y China con 5,9 millones de hectolitros.

Por el lado del consumo EEUU lidera con 33,1 millones de hectolitros, le sigue Francia con 25,2; Italia con 24,2; Alemania con 19,8 y Reino Unido con 13,4 millones de hectolitros. El consumo de vino per cápita, para el año 2022 se ubicó en el mundo de la siguiente manera (litros por persona al año): de lejos el país que más toma vino per cápita es Portugal con 52 litros de vino por persona al año. En el top ten están, detrás de Portugal, Francia con 46,9 litros; Italia. 46,0; Suiza. 35,3; Austria 30,6; Australia 28,7; Alemania 27,5; España 26,2; Países Bajos 26,1; y Bélgica 26,0. En Latinoamérica Argentina encabeza el ranking con 24,5 litros por persona al año seguido por Chile 17,3 y Brasil con 2,4 litros por persona anuales.

¿Y en Colombia cómo andamos?

Colombia tiene un consumo de 0,9. Para la primera edición de Expovinos 2006 el consumo de vino per cápita en Colombia apenas llegaba a 0,3 litros; en la versión del 2018 se llegó a la cifra de 0,75 litros al año y para 2023 se alcanza a los 0,9 litros por persona al año, con un crecimiento del 300% desde la primera Expovinos hasta hoy. Este crecimiento y el potencial para seguir subiendo ha hecho de Colombia un país emergente en el mercado del vino mundial con un registro de 330 millones de dólares al año y 43 millones de botellas vendidas.

Por regiones, y dentro de las estadísticas de Grupo Éxito, Bogotá es la ciudad colombiana que más consume vino con el 47%, le sigue Medellín con el 29% , la Costa Caribe con el 11% y Cali con el 6% y Eje Cafetero, Santanderes y Boyacá con el 7%. Las preferencias de los colombianos se decantan por un 62% para vinos tintos, 18% para vinos blancos, 11% para espumosos y 7 % para rosados. Por origen más del 70% del mercado de los vinos que se venden en Colombia provienen de Chile y de Argentina.

Más de 1300 variedades de uva para conocer y disfrutar

Las uvas como identidad del vino será otro tema a tratar en Expovinos 2023. Los visitantes podrán aprender y conocer más acerca de la historia y las características de las diferentes cepas en una sala dedicada a ellas. “Hace 18 años, cuando empezó Expovinos, aquí lo único que se encontraba eran vinos Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Hoy hablamos de más de 35 tipos de uvas que han venido penetrando el mercado colombiano, y eso es lo lindo del mundo del vino: la variedad: Malbec, Albariño, Garnacha, Cabernet Franc”, explica José Rafael Arango, sommelier de Grupo Éxito y primer colombiano en ser juez internacional del Concurso Mundial de Bruselas.

“Cada cepa sabe distinto. Cada uva es un mundo diferente. Cada una tiene un origen y una historia particular. Según el ampelógrafo Tim Umwin (Ampelografía, área de la botánica que estudia la identificación y clasificación de las vides) existen más de 24.000 variedades de uva en el mundo. De acuerdo con lo registrado en el libro Grapes, escrito por las Master of Wine Jancis Robinson , Julia Harding y por el investigador Joseph Vouillamoz, actualmente el ser humano ha vinificado y embotellado 1.368 variedades de uva que se encuentran disponibles en el mercado mundial. Y esa variedad de las cepas es lo que vamos a mostrar en Expovinos 2023 con charlas, catas y una sala dedicada a las principales cepas de la vitis vinifera”, concluye José Rafael Arango.

Es por eso que el público que asista a Expovinos, además de las tradicionales uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Chardonnay o Sauvignon Blanc, encontrará uvas tintas: Garnacha, Cabernet Franc, Tannat, Zinfandel, Bobal, Petit Verdot, Bonarda, País, Nero d’Avola, Touriga Nacional, por mencionar algunas variedades. O blancas como Godello, Malvasía, Xarel-lo, Parellada, Verdejo, Albillo, Viognier, Gewürztraminer, Roussanne, Marsanne, Viura, Macabeo, Palomino, Pedro Ximénez.

Invitados especiales

Anna Vicens (España) Sommelier profesional desde 1997 cuando terminó sus estudios en la escuela de Restauración y Hospedaje de Barcelona. Trabaja como coordinadora y Head Sommelier de las tiendas Wine Palace y es presidenta de la Asociación Catalana de Sommeliers desde el año 2016. Su trayectoria ha estado vinculada desde siempre al mundo del vino, desde el ámbito de la comunicación, la formación y la promoción.

Ervigio Adán (España). Master en Vinicultura. Experto en el mundo de los vinos en todas sus facetas, desde el cultivo y la producción hasta la cata. Ha sido jurado en diferentes concursos internacionales en Asia, América y Europa.

Víctor Kompanichenko (Ucrania). Lleva más de diez años en América Latina trabajando como sommelier y asesor de proyectos gastronómicos. Vive en Perú y fue elegido como mejor sommelier de ese país. Estudió enología en la Universidad San Martín de Porres en Lima y especialista del Instituto de información, documentación y degustación del vino de Burdeos, Francia.

José Rafael Arango (Colombia). Sommelier. Primer colombiano en ser juez internacional del Concurso Mundial de Bruselas. Cofrade del Vino de La Rioja y de la Confraria do Vinho do Porto. Certified Sommelier Court of Master Sommelier. Formador homologado del Cava y formador homologado del Vino y Brandy de Jerez. Nivel 3 Wine and Spirits Education Trust (WSET) de Londres. Diplomado de la French Wine Scholar (FWS). En su experiencia docente fue fundador del Diplomado Sommelier Profesional de la Universidad Externado de Colombia y profesor de vinos y destilados en la Universidad Sergio Arboleda.

Michelle Morales (Colombia). Economista, especialista en Finanzas Internacionales y Sommelier Profesional doblemente titulada por la Escuela Argentina de Sommeliers y la Escuela de Hostelería de Barcelona. Durante sus 20 años de trayectoria en la industria de los restaurantes en Colombia, Michelle ha hecho asesoramiento en los segmentos de autoservicio, restaurantes de servicio casual y de alta gastronomía.

Miguel Martínez (España). Estudió en la Escuela de Hostelería de Barcelona, Wine & Spirit Education Trust (WSET) en Londres. Campeón del Concurso Mejor Sommelier de Colombia 2021-2022, profesor de “Sumillería y bebidas” en la Universidad de La Sabana.

Xavier Casal (Andorra). Gerente Quality Wine Int. Productor en la región de Languedoc-Roussillon en el sur de Francia, con sus marcas Chateau de Cordes y Chateau Casal Liotier.