“Estamos en el deber de prestar nuestros servicios técnicos y profesionales, cada vez que se requiera”, expresó David Cangrejo al atender accidente vial

Hacia las 12:45 del mediodía de este miércoles 26 de enero se presentó un accidente vial en la vía Neiva – El Caguán en la llamada ‘Curva de la muerte’, en donde dos motocicletas chocaron dejando cuatro personas heridas, un hombre que se movilizaba en una de las motocicletas, y una mujer y dos niños que iban en la otra.

Precisamente en el momento del accidente, el candidato a la Cámara, David Cangrejo, transitaba por la vía mientras regresaba hacia la ciudad de Neiva y desde el corregimiento del Caguán donde se encontraba en labores de campaña.

Al encontrarse con el accidente, Cangrejo Torres quien es médico cirujano de profesión se bajó de su vehículo y prestó de manera inmediata atención a los heridos, mientras llegaban las ambulancias para el traslado a centros asistenciales.

“En ejercicio de mi profesión en el deber de realizar los primeros auxilios, realicé obviamente lo que correspondía, me bajé, aseguré el área en compañía de la comunidad, personas de la comunidad que ya estaban en el sitio de los hechos, posteriormente evalué rápidamente a cada uno de los afectados, encontrando que todos estaban conscientes, que todos respondían al llamado, respondían órdenes, les indiqué guardar la calma, no movilizarse, ni movilizarlos y desde luego se hizo el llamado al personal de salud, a las ambulancias para llegaran al sitio de los hechos”, expresó el médico, David Cangrejo.

Deficiencias en la atención

En medio de la emergencia, el aspirante a la Cámara, pudo evidenciar varias deficiencias en la atención a los heridos y fue testigo de cómo la guerra del SOAT pone el interés lucrativo por encima de la vida humana.

“Desafortunadamente cuando llegaron las ambulancias con el personal paramédico, por este tema de realizar la atención en competencia de una ambulancia con la otra, el personal levanta a los niños sin ningún tipo de cuidado, sin respetar los protocolos técnicos, lo que realmente fue desafortunado, porque se trataba de niños y personas con posibles fracturas, primero tenían que ser inmovilizados, con la adecuada camilla y las maniobras correspondientes, lamentablemente nada de esto se hizo, lo que fue rechazado también por la comunidad”, explicó.

Agregó que esta experiencia le deja tres reflexiones, “lo primero es recordarle a todo el personal de salud, que estamos en el deber de prestar nuestros servicios técnicos y profesionales, cada vez que se requiera, en ejercicio de nuestro conocimiento, guardando las medidas necesarias, prestando esa labor humanitaria. Dos: recordarle a la comunidad que por favor al utilizar vehículos motorizados, se deben respetar las normas de tránsito, no exceder el cupo establecido, utilizar las medidas de protección, como el casco, el chaleco y transitar con cuidado porque la verdad corresponde muchas veces a la imprudencia nuestra, cuando estamos obviamente comprometiendo la vida no solo de cada uno de nosotros, sino la de otras personas”, dijo.

Y concluyó, “Y por último en el tema del personal paramédico, y el tema de las ambulancias, hacer nuevamente el llamado, este es un tema ya público, en donde tenemos la guerra del SOAT, para nadie es un secreto, la gente se queja, hay respuesta tardía cuando es una atención para otros problemas de salud que no están vinculados con accidentes de tránsito. Pero además que cuando son accidentes de tránsito, desafortunadamente existe demasiada imprudencia del personal perteneciente a algunas de estas empresas, operadores, ya sean conductores, personal de primeros auxilios, quienes llegan al lugar de los hechos, cometen muchas imprudencias, excesos de velocidad, generando otros accidentes de tránsito, y cuando realizan la atención de los lesionados no siguen los protocolos, no tienen el cuidado suficiente y pueden agravar las condiciones de salud de los afectados”.

En ese sentido, el médico Cangrejo Torres – C104 recalca que en estas elecciones se debe tomar la mejor decisión, pues hay que legislar de manera profunda sobre el tema desde el Congreso, para ponerle fin a la guerra del SOAT y cambiar estas problemáticas sociales y del sector salud.