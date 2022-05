Ernesto Gutiérrez, más de 50 años haciendo arte con el pindo

En el municipio de Palermo está el taller de Ernesto Gutiérrez Jara, hace más de 50 años se dedica a hacer sombreros y todo tipo de elemento con pindo.

Ernesto Gutiérrez elabora de manera artesanal el sombrero típico que usa el parejo del sanjuanero huilense elaborado en pindo, hasta su taller llegó la Oficina de Productividad y competitividad con los asesores Olga Fadia Ceballos Ramírez y Jairo José Tamayo para dar a conocer toda la oferta institucional.

“Hoy nos encontramos en el municipio de Palermo, acompañando al maestro artesano Ernesto, quien ha sido reconocido en distintas ocasiones a nivel departamental y nacional por su trabajo tan valioso, ha sido un artesano reconocido porque es quien elabora el sombrero típico para los bailarines del sanjuanero huilense, este artesano se identifica porque ha sido una persona que trabaja solo, su máquina de coser es a pedal, no trabaja nada con motor”, aseguró Olga Fadia Ceballos Ramírez, asesora en artesanías y economía naranja de la gobernación.

El maestro artesano en el año 2020 recibió la Medalla a la Maestría Artesanal Maestro de Maestros por parte de Artesanías de Colombia, adicionalmente ha tenido reconocimientos por parte de la Secretaría de Cultura departamental.

“Yo llevo ya 52 años elaborando el sombrero de pindo para diferentes personas del departamento y el país y especialmente para los bailarines del sanjuanero huilense, hace dos años Artesanías de Colombia me dio este galardón tan lindo que me lo han obsequiado a través de mis años, la labor en la elaboración del sombrero de pindo, es una medalla a la maestría artesanal y también he tenido reconocimiento de la secretaría de Cultura como por ejemplo el tambor de oro” resaltó Ernesto Gutiérrez.

El artesano Ernesto Gutiérrez aprendió el arte gracias a su mamá y hoy en día él le transmite su conocimiento a las nuevas generaciones del municipio de Palermo para que este arte no desaparezca.