Entrevista del hombre que asegura haber tenido relaciones íntimas con Barack Obama

Esta vez, habló nuevamente del tema, con el periodista Tucker Carlson, en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar.

Larry Sinclair asegura que tuvieron relaciones íntimas en dos ocasiones y además consumieron cocaína.

Sinclair relata que conoció a Obama, entonces de 37 años, en un bar en 1999 y le pagó 250 dólares para comprar cocaína. Asegura que preparó la cocaína en una bandeja de CD dentro de una limusina y mantuvo relaciones sexuales después de acariciarle el muslo.

“Empiezo a poner una línea en una bandeja de CD para esnifar y lo siguiente que sé es que él tiene una pipa pequeña y está fumando”, dice Sinclair a Carlson. “Empecé a pasarle la mano por el muslo para ver a dónde iba y fue en la dirección que yo había pensado”.

Ep. 22 Larry Sinclair says he had a night of crack cocaine-fueled sex with Barack Obama, and that Obama came back for more the next day. Assess for yourself. Here’s our interview. pic.twitter.com/R6CXwKv6gs

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 6, 2023