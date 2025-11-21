En la Comuna 6 de Neiva, se realizó jornada del ‘Día D’ para prevenir dengue y fiebre amarilla

Este jueves en el barrio Arismendi de la Comuna 6, se llevó a cabo la jornada del ‘Día D’, una estrategia que busca frenar el avance del dengue, la fiebre amarilla y otras enfermedades que siguen siendo motivo de preocupación en varios sectores de Neiva.

La actividad, liderada por la Secretaría de Salud Municipal, reunió diferentes servicios de atención para acercarlos directamente a la comunidad. Durante la jornada se ofrecieron vacunación, desparasitación, orientación en Sisbén, atención para personas con discapacidad y asesorías de la estrategia SERC. La ESE Carmen Emilia Ospina también hizo presencia con consultas de higiene oral, citologías y toma de tensión arterial, mientras que el Ejército acompañó el despliegue de actividades.

Uno de los mensajes más reiterados por el equipo de salud fue que la prevención inicia en casa, especialmente frente al dengue, cuya presencia en algunos sectores sigue siendo persistente. La recomendación principal fue eliminar criaderos y depósitos de agua estancada, donde suele reproducirse el mosquito transmisor. También se insistió en la importancia de mantener al día la vacunación contra la fiebre amarilla, teniendo en cuenta que Neiva es considerada zona de riesgo para esta enfermedad.

“La problemática más fuerte aquí es la agresión por animales”: Katherine Bonilla.

Katherine Bonilla, directora de Salud Pública, explicó la importancia de estas intervenciones barriales y detalló algunos de los servicios que ofrecieron durante la jornada:

“Venimos con toda la oferta del ‘Día D’, donde traemos vacunación, desparasitación, Sisbén, servicios para personas con discapacidad y la estrategia SERC. Además, nos acompaña la ESE Carmen Emilia Ospina con higiene oral, citología, toma de tensión arterial y también contamos con el apoyo del Ejército”.

La funcionaria también llamó la atención sobre una problemática que se ha vuelto frecuente en esta zona:

“Es importante resaltar que la principal problemática en salud pública que se presenta en esta comuna es la agresión por animales que se encuentran en viviendas o en las calles. Por eso brindamos charlas de concientización para educar a la comunidad sobre el control y la prevención de enfermedades como la rabia”.

Con estas intervenciones, la administración busca reforzar las medidas contra las enfermedades transmitidas por vectores y mantener informada a la población sobre los cuidados que pueden adoptar desde sus hogares.