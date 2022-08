En Huila, Ecopetrol generó en promedio 1.375 empleos en el primer semestre a través de empresas contratistas

Se registró un crecimiento de 4.6% frente al mismo periodo del año anterior.

Cerca de 600 vinculaciones corresponden a trabajos inclusivos y de difícil inserción laboral.

Un total de 1.375 personas trabajaron en promedio mes, durante el primer semestre de 2022 con dedicación exclusiva en obras y proyectos que desarrolla Ecopetrol en el departamento del Huila, lo que representó un incremento del 4.6% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

Este resultado, que contribuyó a la reactivación económica de la región, se debe principalmente al incremento de ejecución operaciones y actividades de los proyectos de inversiones por parte de Ecopetrol en el territorio.

“Tenemos un compromiso genuino con el desarrollo regional y con la contratación del talento huilense. Del total de la contratación generada en el departamento, el 96% corresponde a mano de obra local, tanto calificada como no calificada y continuaremos trabajando en ese sentido”, señaló Héctor Leonardo Solarte, gerente de Desarrollo y Producción Andina de Ecopetrol.

Ecopetrol, a través de su cadena de abastecimiento, desarrolla una política de vinculación laboral inclusiva en actividades contratadas e incentiva la priorización de mano de obra local, con el fin de lograr que sus proveedores generen procesos de selección de personal libres de cualquier práctica discriminatoria.

En lo corrido del año 2022 (enero – junio) se vincularon 546 personas de difícil inserción laboral en el segmento de la industria, en las que se destacan mujeres, personas con discapacidad, primer empleo, grupos étnicos y víctimas de conflicto armado.

Una de las personas contratadas es Dago Medina Ramírez, trabajador de la empresa Servicios Asociados, quien presenta una enfermedad congénita, lo cual no le ha impedido cumplir su sueño de trabajar en la industria de hidrocarburos como recorredor de pozos.

“Yo tengo una anomalía genética que se llama osteocondromatosis múltiple, pero esto no me ha impedido para hacer parte de la industria del petróleo. Esta condición no me impide ejercer con normalidad mis funciones, estoy desarrollado el mismo trabajo que ejecutan mis otros compañeros y a la fecha he cumplido al 100 por ciento” señala Medina Ramírez.

Así mismo, 817 trabajadores oriundos del departamento del Huila ejecutan actividades en otros municipios a nivel nacional asociados a contratos comerciales de Ecopetrol.

En Ecopetrol seguimos trabajando con toda nuestra energía, para contribuir al bienestar de los colombianos y construir un mejor futuro para todos.