El rol del liderazgo femenino detrás de las TIC y la innovación para fomentar oportunidades

Cerca de 270 adultos mayores de Bosa y Rafael Uribe Uribe están finalizando el programa Embajadores Digitales, impulsado por la Secretaría de Gobierno como estrategia TIC Local, destacando que la digitalización no tiene límites de edad, lo cual refleja un esfuerzo por cerrar brechas digitales en estas comunidades.

Bogotá albergará una influyente hackatón que convocará a más de 1000 jóvenes de las 20 alcaldías locales para abordar problemas de vecindario a través del programa ‘Hackatón TIC Local’.

Según ONU Mujeres, la transformación tecnológica y el uso de medios digitales ofrecen oportunidades sin precedentes para el desarrollo territorial. Referenciando un estudio del director de Google Colombia, se estima que una transformación digital exitosa podría generar al país US$114.000 millones adicionales para 2030, equivalente a cerca del 22% del PIB. A pesar del aumento en la conectividad, la brecha digital en Colombia sigue siendo del 34,4%, principalmente debido a carencias en habilidades digitales, superando las barreras de acceso a equipos (32,6%), su aprovechamiento (29,4%) y la motivación (3%), como señala un informe del Ministerio de las TIC.

Por esta razón Diana Arenas, afrontando su rol como coordinadora en el Laboratorio de Innovación GoLab desde la Secretaría de Gobierno, enfatiza que las personas anhelan progresar, pero requieren una guía que les aclare cómo opera el mundo. Destaca la importancia crucial de las TIC como herramienta esencial y enfatiza que la innovación no es un simple cliché, sino el enfoque primordial para abordar los desafíos del siglo XX. Sin embargo, frecuentemente se hallan obstaculizados en la búsqueda de una vía cautivadora para su involucramiento activo. En aras de atender esta necesidad, los proyectos que lidera con la estrategia de TIC LOCAL se hacen con el firme propósito de llevar las transformaciones globales a cada rincón y asegurarse de que nadie quede rezagado en esta era de la cuarta revolución industrial, su enfoque radica en mostrar cómo el mundo está evolucionando y, sobre todo, en evitar que alguien se quede al margen de las nuevas oportunidades que emergen.

Esto lo corrobora el análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su publicación «Revolución tecnológica e inclusión social: Reflexiones sobre desafíos y oportunidades para la política social en América Latina». Según este informe, se observa que las Estrategias Nacionales de Desarrollo Digital (ENDD) en países de la región presentan contenidos diversos que dificultan la comparación, pero se pueden identificar tendencias en los enfoques de intervención y objetivos. En esta exploración, se destaca la relevancia del desarrollo social inclusivo, tanto desde la perspectiva del desarrollo de las personas como en la lucha contra desigualdades y la promoción de la inclusión social. Dentro de estos procesos, se resalta la importancia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) orientadas al bienestar de las personas, así como la necesidad de gobiernos y servicios públicos centrados en los derechos y calidad de vida de los ciudadanos. Estos hallazgos refuerzan la idea de Diana Arenas sobre la necesidad de guiar a las personas en la comprensión y aprovechamiento de las TIC como herramienta esencial y la innovación como el enfoque clave para enfrentar los desafíos de la era actual.

Aunque la industria y el Gobierno colombiano continúan avanzando en su aspiración de liderar la transformación digital en la región, es fundamental comprender que no se trata solo de aprender sobre tecnología, sino de saber cómo usarla en la vida cotidiana. Es como aprender a manejar un carro, no solo a leer el manual. También es vital que no dejemos atrás a grupos importantes como las comunidades rurales, las personas de bajos ingresos y los pueblos indígenas y afrodescendientes. Ellos también deben tener la oportunidad real de usar la tecnología y la innovación para mejorar sus vidas y oportunidades.

Es así como el rol del liderazgo femenino en el ámbito de las TIC y la innovación consiste en guiar la aplicación práctica de la tecnología para generar oportunidades concretas. Su enfoque inclusivo garantiza que grupos marginados, como comunidades rurales, personas de bajos ingresos y comunidades étnicas, sean parte integral de esta revolución digital, permitiendo que todos se beneficien de estas herramientas y oportunidades de manera equitativa.