El podcast como herramienta esencial para el marketing digital

Ten en cuenta que la cantidad exagerada no es buena. Es decir, hacer muchos podcast no te garantiza que tengas mejor posicionamiento, de hecho, funciona al revés, si tienes un podcast en vez de dos, esto va a mejorar tu ranking.

Un podcast de gran duración no necesariamente es mejor que uno que dure menos tiempo. Si la calidad no es buena, no importa que tan largo sea, no va a ser mejor.