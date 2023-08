El actor de ‘Hulk’, Mark Ruffalo, apoya iniciativa del presidente Petro, sobre la selva Amazónica

El presidente Gustavo Petro, ha manifestado en diferentes ocasiones, su interés por la supervivencia de la selva Amazónica. Recientemente, lo hizo en La Cumbre Amazónica, en Belém, Brasil, donde también resaltó su compromiso en la lucha contra el cambio climático.

La cumbre logró nuevos compromisos regionales para defender el Amazonas, un paso positivo también para el ánimo de cooperación latinoamericana que lideran gobiernos de izquierda en la región.

En una extensa declaración compuesta por 113 puntos, los ocho países amazónicos han establecido una hoja de ruta amplía con el propósito de asegurar la supervivencia de la selva.

Esto le agradó al famoso actor, interprete de Hulk, pues manifestó en sus redes sociales, su apoyo a esta iniciativa, y habló también sobre el presidente Petro, resaltando su trabajo en la conservación de la selva Amazónica.

You’re one of my heroes, @LulaOficial, but it breaks my heart to see the Belém Declaration has no concrete goals to protect the rainforest #AmazonSummit.

The Amazon emergency is a climate emergency, and we can’t afford any delays.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 10, 2023