Concientización, respuesta rápida y tratamiento oportuno como clave de atención del ACV

El accidente cerebrovascular (ACV) es una afectación que ocurre cuando el flujo sanguíneo, hacia una parte del cerebro, se reduce o interrumpe, lo que puede causar un daño o destrucción de las células por falta de oxígeno y nutrientes.

Una respuesta, diagnóstico y tratamiento rápido pueden desempeñar un papel decisivo en la evolución de la enfermedad, evitando que se prolonguen secuelas duraderas.

En la actualidad, el ACV es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Sin duda, es una razón por la cual se debe continuar trabajando por mejorar las intervenciones, reforzar la prevención y permitir que los accesos sean ilimitados.

Es necesario reconocer los primeros signos de un ACV a través de la metodología F.A.S.T para un diagnóstico oportuno:

F (Face – Cara): ¿La persona tiene la cara caída de un lado o torcida?

A (Arm – Brazo): ¿La persona es incapaz de levantar ambos brazos por igual?

S: (Speech – Habla): ¿La persona tiene dificultades para hablar?

T (Time – Tiempo): Si nota alguno de estos síntomas, llame de inmediato a los servicios de emergencia. Cada minuto cuenta.

Los avances en tecnología médica están transformando el diagnóstico y tratamiento del ACV, permitiendo una atención más rápida y precisa. La angiografía, junto a la tomografía computarizada y la resonancia magnética proporcionan información mayormente significativa del área cerebral afectada, ayudando a los médicos a tomar decisiones de tratamiento seguras, mejorando así las perspectivas de recuperación de los pacientes afectados.

En la actualidad, el ACV es la segunda causa de muerte en todo el mundo[2]. Sin duda, es una razón por la cual se debe continuar trabajando por mejorar todo tipo de intervenciones, reforzar la prevención y permitir que los accesos sean ilimitados.

No solo para salvar vidas, sino también para permitir que los pacientes que experimenten esta condición médica puedan continuar con su vida, teniendo en cuenta retos como la discapacidad física, cambios en su forma de pensar y sentir, dificultades de comunicación, pérdida de trabajo, ingresos y relaciones.

“La precaución es nuestra mejor defensa contra los accidentes cerebrovasculares, puesto que aproximadamente el 80% pueden ser prevenidos. Como compañía estamos comprometidos con la promoción de la salud en favor del acceso a un diagnóstico oportuno y tratamientos cada vez más precisos del ACV, permitiendo que más personas puedan reconocerlo y continuar con sus actividades cotidianas sin sufrir secuelas permanentes. En este proceso, no cabe duda de que la tecnología de precisión juega un papel importante para atender y dar seguimiento al paciente, junto con alianzas de valor con asociaciones mundiales como la World Stroke Organization para la certificación de centros especializados en Latinoamérica”, menciona Sergio Arturo Domínguez, director de Cuidados Cardiovasculares para Latinoamérica en Siemens Healthineers.

