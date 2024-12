Concejo archiva proyecto de préstamo para Neiva, por 80 mil millones

Archivado Proyecto de Acuerdo, que buscaba un empréstito para el municipio de Neiva por valor de 80 mil millones de pesos

El archivo del mismo se da debido a inconsistencias presentadas en el proceso de radicación ante la Corporación Concejo de Neiva

En el marco de las sesiones extraordinarias en la Corporación Concejo de Neiva, especialmente la realizada el día de hoy 3 de diciembre, se agotó el orden del día dejando como archivado un Proyecto de Acuerdo archivado y uno aprobado por parte de la Corporación Concejo de Neiva.

El Proyecto de Acuerdo 039 de 2024, “Por medio del cual se autoriza al alcalde de Neiva para contratar operaciones de crédito público para financiar proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Acciones para recuperar Neiva 2024-2027”.” fue archivado por la Corporación Concejo de Neiva luego de un amplio debate sobre la legalidad del mismo y la conveniencia basados en el proceso de radicación ante el despacho de la secretaria general de la Corporación.

El presidente del Concejo de Neiva, Juan Diego Amaya Palencia, “Fue archivado por un error jurídico de los asesores de la Alcaldía de Neiva porque resulta que la ley y el reglamento interno de la Corporación Concejo de Neiva pueden presentar proyectos de acuerdo el alcalde, los concejales, los ciudadanos y la personería. Eso quiere decir que un secretario no tiene la facultad para presentar proyectos de acuerdo, para firmar los proyectos de acuerdo. El proyecto de acuerdo del crédito lo firmó el secretario general Raúl Mosquera y resulta que el decreto de encargo tiene fecha del 15 de noviembre y el proyecto fue radicado el 14 de noviembre, es decir que cuando Raúl Mosquera lo radicó no estaba encargado como alcalde municipal y eso vicia jurídicamente el proyecto de acuerdo por tal motivo fue archivado el día de hoy”_ frente a la propuesta de la administración municipal de volverlo a presentar en el periodo de sesiones extraordinarias en este 2024, el presidente indicó, “Hay que analizarlo jurídicamente porque hay un artículo del reglamento interno que establece que una vez archivado un proyecto de acuerdo, se podrá presentar hasta el siguiente periodo, no queda claro si es el siguiente periodo de sesiones ordinarias, o periodo de sesiones extraordinarias llamado por un decreto a extras, hay que revisarlo pero yo creería que lo más sano es presentarlo es presentarlo en el siguiente periodo de sesiones ordinarias el año 2025”.





Por su parte, el concejal Johan Steed Ortíz Fernández “Nosotros ya lo habíamos advertido en la Comisión de presupuesto en donde 7 concejales habían votado, habiendo escuchado las advertencias que realizábamos, el problema no era de conveniencia, todos los proyectos son convenientes y todos los proyectos son necesarios desde que impacten para el mejoramiento de la calidad de vida… estas iniciativas deben ser presentadas por el señor alcalde, la exposición de motivos y desde luego el momento de la radicación y si no está él, debe existir el decreto de encargo con esa facultad, para que así mismo, y con esa función, así mismo tenga la competencia ese funcionario como lo establece nuestro reglamento interno. Aquí no sucedió, y queda demostrada la soberbia que hoy tienen el alcalde y de no escuchar a los concejales que queremos que a Neiva le vaya bien…”



Lourdes Mateus, indicó “Es el llamado a la administración municipal que se le hace desde la Corporación Concejo de Neiva, y es que deben ser respetuosos del reglamento interno, deben ser respetuosos de la ley, aquí hay concejales que leen, aquí hay concejales que estudian, aquí hay concejales que revisan, y que una ciudad en una crisis como la que se encuentra no admite cosas a la mitad, una ciudad en esta crisis necesita al mejor alcalde gobernando, los mejores asesores y los mejores secretarios de despacho para poder recuperar a Neiva, y que creo que eso que paso hoy, es absolutamente lamentable, impresentable que eso allá sucedido en unos de los proyectos tal vez más importantes de la administración municipal y que creo que el alcalde debe examinar realmente su equipo de trabajo”.