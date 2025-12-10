Comfamiliar impulsa el desarrollo habitacional en Gigante

El proyecto de 50 viviendas VIP fue presentado oficialmente junto al anuncio del inicio de ventas, que priorizará a los afiliados de la Caja. La comunidad destacó la importancia de contar con nuevas opciones de vivienda para el crecimiento del municipio.

Comfamiliar Huila realizó el lanzamiento del proyecto de vivienda Villa Claudia en el municipio de Gigante, un desarrollo de 50 casas VIP ubicado en un sector estratégico y diseñado para ofrecer soluciones habitacionales accesibles para las familias de la región.

Las viviendas cuentan con lotes de 71.50 m², 41.70 m² construidos, urbanización abierta, casas de un piso, entrega en obra gris, sala-comedor, cocina con mesón y enchape en salpicadero, dos habitaciones, un baño con enchape en zona húmeda y patio con lavadero. El valor de la vivienda corresponde a 90 SMMLV de acuerdo al año de escrituración.

Durante el evento, Comfamiliar Huila también anunció la apertura oficial de ventas, que se realizará de forma escalonada: el 10, 11 y 12 de diciembre para afiliados categorías A y B; el 13 y 14 de diciembre para afiliados categoría C, y desde el 15 de diciembre para el público general.

El Director Administrativo de Comfamiliar Huila, Juan Carlos Carvajal Rodríguez, destacó el alcance regional de los proyectos que la Caja viene ejecutando. “Villa Claudia es parte de una apuesta integral por llevar vivienda digna a más familias del Huila. Estamos construyendo también en Garzón y Neiva, con entregas previstas para 2026, y seguimos avanzando en infraestructura recreativa y turística que aporte al desarrollo de nuestros territorios”.

Durante el lanzamiento, habitantes de Gigante resaltaron la importancia de contar con propuestas de desarrollo en su municipio “es una gran oportunidad para las personas que no tenemos vivienda. Agradecerle a Comfamiliar por darnos esta opción al municipio de Gigante, ya que hace falta que crezcamos más en estos aspectos y darle la oportunidad a muchos giganteños de tener vivienda propia”, aseguró Hasbleidy Rojas, asistente al evento.

El proyecto cuenta con facilidades de pago para los interesados: una cuota inicial de $26 millones y/o con $5 millones de separación y cinco mensualidades de $4.200.000. Los interesados pueden recibir información personalizada comunicándose al número 314 479 5053.