Ciclistas boyacenses vivieron travesía por el Huila

60 ciclistas aficionados provenientes de Boyacá, recorrieron pasajes turísticos del Huila; el municipio de Villavieja les dio la bienvenida a nuestra tierra de promisión, pasaron por Rivera y finalizaron su recorrido en Gigante.

La llegada de este grupo, con más de 60 pedalistas dinamizó la economía beneficiando a la cadena del turismo, restaurantes, hospedajes, guías y hasta talleres de reparación de bicicletas.

Los “Aventureros Bike” está conformado por personas de diferentes edades que viajaron con familiares y amigos buscando nuevas rutas para recorrer. Estos amantes del ciclismo y del turismo han encontrado en nuestro departamento, sitios mágicos y llenos de contrastes, lo que les ha permitido disfrutar al máximo su travesía.



En este grupo no hay edad límite para rodar, Alcira Torrejano, a sus 60 años pedalea con entusiasmo siguiendo el ritmo a los más jóvenes y gozando al máximo de los paisajes que ofrecen las rutas del Huila.

“Hace aproximadamente cuatro años que practico este deporte, desde la pandemia me integré al grupo de ciclistas, he hecho ya varias travesías, hice la de Cartagena, hice la de la Guajira y este año la del Huila y me he sentido muy bien, muy contenta, a pesar de mi edad mis compañeros me tienen mucha consideración y me ha fascinado mucho” expresó Alcira Torrejano.



Asimismo, Samuel Montoya con 14 años de edad, realizó el recorrido por el departamento junto a su papá con quien comparte la misma pasión, viajar por lugares turísticos en busca de aventuras y paisajes naturales en su “caballito de acero”.

“La experiencia en esta ruta ha sido espectacular, me he divertido mucho, he conocido bastantes partes del Huila como el desierto La Tatacoa, me he tomado fotos super buenas, la he pasado bien con este grandioso grupo y le agradezco a mi papá por traerme a este maravilloso viaje que nunca se me va a olvidar” destacó Samuel Montoya.



El Gobierno Departamental “Por un Huila Grande” desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, impulsa las caravanas turísticas, colocando el amplio abanico de oportunidades para viajar y conocer sitios, fotografiar paisajes y guardar los mejores recuerdos de nuestra región.

Durante el último semestre, cerca de 478.447 turistas han visitado al Huila gracias al trabajo articulado que se adelanta desde diferentes entidades y que promueven el Huila como destino turístico. Estas dinámicas siguen posicionando al departamento del Huila como un destino atractivo y acogedor para todos.