Capacitadores de formación en actividad física, fueron certificados

Estas jornadas se destacaron por la inclusión de extranjeros, personas con discapacidad y afrodescendientes.

La Administración Municipal, en cabeza del alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón, realizó la entrega de certificados a 60 formadores en actividad física, que culminaron los talleres dirigidos por profesionales de la Secretaría de Deporte y Recreación, capacitaciones que estuvieron enfocadas a profesionales, técnicos, tecnólogos y empíricos relacionados con la salud, la educación física y bachilleres con experiencia relacionada en sesiones de actividad física en diversas modalidades.

Durante el proceso teórico – práctico se abordaron temas relacionados a los buenos hábitos alimenticios, estilos de vida saludables y la importancia de realizar actividad física dirigida musicalizada.

“Esta capacitación consistió en darle las argumentaciones pertinentes, a estos profesionales o personas empíricas, en todo lo que concierne a la actividad física y a la interacción con la comunidad”, afirmó Jesús Fernando Tejada Bonilla, secretario de Deporte y Recreación.

Inclusión

Dentro de las personas que participaron en esta capacitación se encontraban extranjeros, personas con discapacidad auditiva y afrodescendientes, por lo que el mensaje y reto de la Alcaldía de Neiva es hacer del municipio un Territorio de Vida y Paz.

Con estas actividades, se busca instruir en la formación de actividad física lúdico – recreativa y deportiva, además, estas personas podrían ser tenidas en cuenta para ampliar el staff de instructores de la Secretaría de Deporte y Recreación.

Reacciones

“Muchas gracias a la Alcaldía por darme la oportunidad, por haberme incluido en esta ciudad, esto mejora nuestra calidad de vida, lo bueno fue que tuvieron en cuenta a las amas de casa, madres cabeza de hogar y todos los que quisieron participar”, María Esther Dávila.

“La verdad estoy muy contenta con la Secretaría y la administración, se sintió el compromiso con la comunidad y, realmente, nos dieron a entender la importancia que tiene la actividad física», Jhoanna Asprilla, participante.

“A él le ha gustado aprender todo lo que tiene que ver con estas actividades para poder diseccionar como profesor, a las personas que no tienen su capacidad auditiva y, poderlos orientar, en lo que tiene que ver con las clases musicalizadas, que a veces no se integran por no tener capacidad auditiva», Ricardo Reina, intérprete de Alexánder, participante con discapacidad auditiva.