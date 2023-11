BOGOCINE anuncia las películas en competencia en su edición número 40

Son 92 producciones de 31 países seleccionadas entre 2.085 películas inscritas, que serán proyectadas entre el 15 y el 23 de noviembre en Cinemanía.

Competirán por el Círculo Precolombino de Oro en seis categorías: Largometraje Internacional, Documental Social, Documental Sobre Arte, Documental Sobre Medio Ambiente, Cine Colombiano y Cortometraje Colombiano.

¿Qué pasaría si una aplicación puede hackear cualquier cuenta de redes sociales y obtener cualquier información usando solo un número de teléfono? ¿Quieren saber todo sobre el sexo -y los prejuicios- que tiene para contar la señora Rius, la prostituta más famosa de Barcelona? ¿Qué vicisitudes han pasado en la cárcel las mujeres que han enfrentado la dictadura cubana? ¿Qué une al escritor Benito Pérez Galdós y al cineasta Luis Buñuel que vivieron en épocas tan distintas?

Estas son algunas de las temáticas que abordan las 92 películas procedentes de 31 países que fueron seleccionadas para participar en la edición número 40 del Festival de Cine de Bogotá-BOGOCINE, que se llevará a cabo del 15 al 23 de noviembre.

La cartelera de este Festival, que celebra cuatro décadas de estar proyectando lo mejor del cine independiente de todas partes del mundo, incluye largos y cortometrajes de América Latina, EE. UU., Canadá, Europa, Asia y África, que competirán por el Círculo Precolombino de Oro en seis categorías: Largometraje Internacional, Documental Social, Documental Sobre Arte, Documental Sobre Medio Ambiente, Cine Colombiano y Cortometraje Colombiano. También hay producciones en las categorías de corto internacional, animación, cine para niños y cine sagrado.

Para Henry Laguado, director de BOGOCINE, no se pueden perder la programación que se llevará a cabo en las salas de Cinemanía. “Pueden estar seguros de que las películas elegidas entre las 2.085 que se inscribieron son muy distintas a las de corte comercial que se ven todos los días. Algunas ya están ganando premios, pero sobre todo, muchas de ellas son películas nuevas, de nuevos directores que sin duda van a dar mucho de qué hablar en el futuro. Así pasó con el español Pedro Almodóvar, que ganó el Premio Mejor Director en el Festival de 1987, con ‘La Ley del deseo’ y con el mexicano Alejandro González Iñárritu, que se llevó el mismo galardón por ‘Amores perros’ en 2020 por mencionar solo un par de ejemplos”.

En la lista figuran producciones como ‘Plantadas’, de Lilo y Camilo Vilaplana sobre las mujeres opositoras en Cuba, que ganó recientemente el premio a la mejor película extranjera en el Festival de Cine Independiente de Toronto (CIFT). O ‘Simón’, del venozolano Diego Vicentini, que representará a Venezuela en los Premios Goya como una muestra de la calidad y variedad de lo que se proyectará durante 9 días en el Festival.

Colombia estará representada en el BOGOCINE con 16 producciones: seis largometrajes y 10 cortos, entre ellas “Hijos del hielo”, de Óscar Darío Jiménez Escrucería; “Línea de tiempo”, de Yesid Leone Moreno; “Perros de caza”, de Rafael Andrés Becerra, y “Esmeralda”, de Jennifer Greco.

A continuación, la lista de las películas seleccionadas

LARGOMETRAJE

“El APP”, de Tabaré Blanchard (EE. UU. – República Dominicana)

“Edén”, de Estefanía Cortés (España)

“The Meeting Project”, de Alfonso Chaves León (España)

“Estoy todo lo iguana que se puede”, de Julián Robles (México)

“Porto Príncipe”, de Maria Emilia De Azevedo (Brasil)

“Experimento Piteşti”, de Vicoria Baltag (Rumanía)

“Plantadas”, de Lilo Vilaplana y Camilo Vilaplana (EE. UU.)

“Febrero”, de Hansel Porras (EE. UU.)

“Simón”, de Diego Vicentini (Venezuela – EE. UU.)

“Roving Woman”, de Michał Chmielewski (Polonia – EE. UU.)

DOCUMENTAL SOCIAL

“Hijos de África”, de Julio Pérez Del Campo y Carles Bover (España – Sudáfrica)

“11M”, de José Gómez (España – Reino Unido)

“La furiosa realidad”, de Delfino Cuevas (Austria – México – España)

“Khuylo. Guerra en Ucrania” ,de Joakim M. Vila (España)

“La Grenade Noire”, de Ali Zare Ghanatnowi (Francia)

“L’Alemany De La Botiga De Fotos”, de Luis Pérez Bordoy (España)

“Karpeta Urdinak”, de Ander Iriarte (España)

“The Birds Have Left Beirut”, de Khalil Dreyfus Zaarour (Líbano)

“The Ball”, de Malgorzata Saniewska (EE. UU. – Francia – Italia – Japón)

“Hacer señores”, de Fran Menchón (España)

“El brillo de mis ojos”, de Hugo Pallete (Perú)

DOCUMENTAL SOBRE MEDIO AMBIENTE

“Mamme Volanti”, de Giulio Tonincelli y Paolo Fossati (Italia)

“Acuatenientes”, de Andrés Gil (Colombia)

“La Gran Mancha”, de Jon Cortegoso (España)

“Dourado”, de Marx Braga (Brasil)

“Plasticosfera”, de Sergio Izquierdo (Guatemala – Honduras)

“Donde los niños sueñan”, de Stefano Sbrulli (Italia)

“Tormenta de fuego, incendios en la Patagonia”, de Luciano Nacci (Argentina)

“Animales, por el camino del cedio”, de Manuel Galipienso Fabregón (España)

“Wilding”, de Wolfgang Lehmann (Alemania – Suecia)

“Sete Quedas”, de Hidalgo Romero (Brasil)

DOCUMENTAL SOBRE ARTE “ENRIQUE GRAU”

“Fanm Zetwal: una historia de vida y milagros”, de Claudia Hernández (Cuba)

“¿What If Women Ruled The World?”, de Giulia Magno (Italia – EE. UU.)

“The Cathedral”, de Denis Dobrodova (Eslovaquia – España)

“Back Home”, de Nisha Platzer (Canadá – Cuba)

“30 años de la pachanga – Vilma Palma E Vampiros”, de Eduardo L. Sánchez (Argentina – Uruguay)

“Los constructores de La Alhambra”, de Isabel Fernández (España)

“Benedetti: 60 años con luz”, de Andrés Varela (Uruguay – Argentina)

“Everybody Dies Trying To Make A Masterpiece”, de Gustavo Von Ha (Brasil – EE. UU.)

“Benito Pérez Buñuel”, de Luis Roca (España)

“El sonido de antes”, de Yael Szmulewicz (Argentina)

CORTOMETRAJE INTERNACIONAL

“Una Vida De Cine”, de Daniel Marcos Gómez (España)

“Endstatioun”, de François Baldassare (Luxemburgo)

“Glaciar”, de Eduardo Moreno Fernández (México)

“민우와 리에” (“Minwoo y Rie”), de Jinrung Chun (Corea del Sur)

“The 6 Relics Of Helena Mason”, de Joseph Díaz (España)

“Oči Plné Piesku”, de Juraj Janiš (Eslovaquia)

“다시” (“Happen To Happen”), de Julie Joohee Jeon (Corea del Sur)

“Fulcrum”, de Hamid Kermani (Irán)

“Gernatah”, de Hadi Saadati (Irán)

“우리마을식당” (“Restaurant In The Town”), de Soo-Min Park (Corea Del Sur)

CINE COLOMBIANO

“Hijos del hielo”, de Óscar Darío Jiménez Escrucería

“Ante un espejo oscuro”, de Ricardo Perea

“Al ritmo del agua”, de Juan Felipe Bernal Vargas

“Línea de tiempo”, de Yesid Leone Moreno

“Clave de amor”, de Luis Fernando Bernal Polo

“Cristina”, de Hans Dieter Solano

CORTOMETRAJE COLOMBIANO

“Starman”, de Pablo Sánchez

“Tiempos”, de David Andrés Mesa

“Un buen hombre”, de José Diaz Escobar

“Bogotá Story”, de Esteban Pedraza

“Cielo roto”, de María J. Alarcón A.

“Esperar es un verbo de doble filo”, de David Muñoz Guerrero

“Perros de caza”, de Rafael Andrés Becerra

“Esmeralda”, de Jennifer Greco

“El Paraíso”, de Andrés Orozco Quintero

“Cuando las nubes empezaron a moverse”, de Diego Bardú

ANIMACIÓN

“Un Grain De Sable Dans L’univers”, de Suki (Francia)

“Sweet Side”, de Albert García Boté (España)

“Terra Sommus”, de Daniel Othon M. Gallardo (México – España)

“Amanece la noche más larga”, de Lorena Ares Lago y Carlos Fernández De Vigo (España)

“Humbug Manor”, de Juan Carlos Mostaza (España)

“Bizarros Peixes Das Fossas Abissais”, de Marcelo Marão (Brasil)

“l’Oiseau Blanc (White Bird)”, de Epiney Mathieu (Suiza)

“O Antiquário”, de Manuel Matos Barbosa (Portugal)

“Le Chant Du Cachalot”, de Adeline Faye (Bélgica – Francia)

“Night Train”, de Sofia Gutman (Francia)

CINE PARA NIÑOS

“Die Allerlangweiligste Oma Auf Der Welt” (“The most Boring Grani In The World”), de Damaris Zielke (Alemania)

“Ich Habe Keine Angst!”, de Marita Mayer (Alemania – Noruega)

“Papirola”, de Fabían Molinaro (España)

“Vida, y la torta de chocolate”, de Rodrigo Elizalde (Argentina)

“Darb’oħra”, de Sarah Zammit (Malta)

“Silent Storm”, de Grace Hsia (China – España)

“El taller de arturo”, de Diosbel Perdomo (España)

“Aiko – me encanta el mar”, de César Denéken (España)

“La forma de las nubes”, de Arturo Martínez Navío y Juany Chica Sáez (España)

“O Monstro E A Nena”, de Jorge Juan Costas Mira (España)

CINE SAGRADO

“Ngen”, de Jaime Díaz (Chile)

“Una nube en el cielo”, de Pol Nadal (España)

“Evas y Marías”, de Nadir Cárdenas (Austria – México – España)

“La furiosa realidad”, de Delfino Cuevas (Austria)

“Ceci N’est Pas Un Gif”, de Jules Ronfard (Canadá)