Así quedó el sorteo de los números del tarjetón para elecciones de Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Huila

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Con la presencia de los representantes de varias de las listas inscritas y validadas por la Superintendencia de sociedades, se realizó el sorteo de los números que llevarán los candidatos en el tarjetón, para las elecciones de miembros de junta directiva y revisor fiscal de la Cámara de Comercio del Huila el próximo 1 de diciembre, para el periodo 2023 – 2026.

Así quedaron ubicadas las listas tras el sorteo:

 

LISTA 1 EN EL TARJETÓN
PRINCIPAL SUPLENTE
WORK MEDICINE INTERNATIONAL SAS ÓSCAR FERNANDO GALINDO RODRÍGUEZ
LISTA 2 EN EL TARJETÓN
PRINCIPAL SUPLENTE
OLGA ROJAS DE BORRERO CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE EXPOSICIONES DEL HUILA S.A. CEAGRODEX DEL HUILA S.A.
CHARRY OLARTE SAS LADRILLERA EL CORTIJO SAS
FERTILIZANTES DEL PAEZ FERTIPÁEZ S.A. DIVA CORREDOR LOZANO
PATROCINIO CAMACHO POLANCO AMANDA PLAZA RODRÍGUEZ
LISTA 3 EN EL TARJETÓN
KAWA COMERCIO SOSTENIBLE SAS BIC MC DISEÑOS SAS
LUZ ELENA SUACHE ORTEGA SANDRA PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
JAVIER SANJUAN GÓMEZ JOSÉ ARMANDO RIVERA FARFÁN
LUZ ADRIANA ZÚÑIGA ESPINOSA JOSÉ ARMANDO CUÉLLAR LEÓN
ORLANDO RODRÍGUEZ CADENA FERNANDO GÓMEZ VELA
NOHORA AMALIA PEÑA VARGAS YUDY ANDREA FORERO TORRES
 

LISTA 4 EN EL TARJETÓN
ASESORES DE SEGUROS LTDA. ASEGUROS LTDA. ANDRÉS FELIPE JIMÉNEZ GONZÁLEZ
LISTA 5 EN EL TARJETÓN
OSWALDO CALDERÓN TRUJILLO ALEXANDER NARANJO GASCA
MACEPE SAS RAÚL MUÑOZ ORTÍZ
LUIS EDUARDO MOSQUERA GARCÍA OLGA CAMACHO NARVAEZ
JORGE EDUARDO CABRERA RODRÍGUEZ ANADELA CARRERA SALAZAR
FLORINDA BAUTISTA HERNÁNDEZ MERCEDES FLORIANO PIMENTEL
MARYURY ALEXANDRA POLANÍA MELÉNDEZ NORALBA BELTRÁN CEDIEL
LISTA 6 EN EL TARJETÓN
CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS SAS NUEVASTIC SEXTO SENTIDO ESTRATEGIAS SAS
AGENCIA KODA SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL LTDA. JORGE MAURICIO AMAYA TOVAR
LISTA 7 EN EL TARJETÓN
MARÍA ANTONIA ESTUPIÑÁN TÉLLEZ JESÚS MARÍA ARTUNDUAGA GUTIÉRREZ
LEONOR VIVEROS MINDA ÓSCAR MURCIA MUÑOZ
YURI MARYETH CUÉLLAR ROJAS JESSICA MARCELA VANEGAS ROJAS
DALLY YANID VALDÉS PORTILLA JAIME GARCÍA NÚÑEZ
MAURICIO ORTÍZ SALAZAR GREGORIO CERÓN CALDERÓN
JHON ARMANDO RAMÍREZ MURCIA MARTHA YUDY CUÉLLAR YAGUE
LISTA 8 EN EL TARJETÓN
MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA SAS JAVIER SLEYNER PARDO BARRERO
DISTRIBUIDORA PLÁSTICOS SUR SAS EMPRESA DE FOSFATOS DEL HUILA S.A.
MARÍA CRISTINA GARCÍA CASTRO BATERCOL SAS
YESID ALBERTO VARÓN MORALES FERRETERÍA CENTRAL SAS
CONTRUCTORA RODRÍGUEZ BRÍÑEZ SAS CRB SAS GUILLERMO ÁNDRES VALENCIA RODRÍGUEZ
LISTA 9 EN EL TARJETÓN
EUGENIO DÍAZ LOZANO MOISÉS CLEVES CASTAÑEDA
LISTA 10 EN EL TARJETÓN
AMPARO VARÓN DÍAZ BATERÍAS TITO SAS
LISTA 11 EN EL TARJETÓN
COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 3C SAS MINERA PROVIDENCIA S.A.
 

LISTA 12 EN EL TARJETÓN
ÁNGELA MARÍA MÓNICA ROCÍO PERDOMO TEJADA ANDREA LORENA HERNÁNDEZ TEJADA
SONIA RAMÍREZ CASTRO ÓSCAR ORLANDO GARZÓN SÁNCHEZ
ÁNYELA ADRIANA GÓMEZ VARGAS ESTHER CERQUERA
JESÚS ANTONIO ORTIGOZA TORRES JHON JAIRO CAMPOS LAMILLA
HORTENCIA COLLAZOS PERDOMO MOISÉS CASAS RIAÑO
YENIFER ALEXIS SALAZAR CASTILLO SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
LISTA 13 EN EL TARJETÓN
JUAN ANDRÉS CADENA SUÁREZ FISIOHOME SAS

 

Para las elecciones de revisor fiscal, principal y suplente, los números del tarjetón quedaron de la siguiente manera:

 

LISTA 1 EN EL TARJETÓN
ESPER ARIAS ORTIZ (PRINCIPAL) ANTONIO MARÍA TOVAR ACEVEDO (SUPLENTE
LISTA 2 EN EL TARJETÓN
KRESTON RM S.A.

 
HERNÁN MORA MARTÍNEZ (PRINCIPAL) LUZ AÍDA MONTES RIOS (SUPLENTE)

 

El sorteo se realizó en simultánea con las sedes de la entidad cameral en Pitalito, Garzón y La Plata.

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