Así quedó el sorteo de los números del tarjetón para elecciones de Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Huila

Con la presencia de los representantes de varias de las listas inscritas y validadas por la Superintendencia de sociedades, se realizó el sorteo de los números que llevarán los candidatos en el tarjetón, para las elecciones de miembros de junta directiva y revisor fiscal de la Cámara de Comercio del Huila el próximo 1 de diciembre, para el periodo 2023 – 2026.
Así quedaron ubicadas las listas tras el sorteo:
|LISTA 1 EN EL TARJETÓN
|PRINCIPAL
|SUPLENTE
|WORK MEDICINE INTERNATIONAL SAS
|ÓSCAR FERNANDO GALINDO RODRÍGUEZ
|LISTA 2 EN EL TARJETÓN
|PRINCIPAL
|SUPLENTE
|OLGA ROJAS DE BORRERO
|CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE EXPOSICIONES DEL HUILA S.A. CEAGRODEX DEL HUILA S.A.
|CHARRY OLARTE SAS
|LADRILLERA EL CORTIJO SAS
|FERTILIZANTES DEL PAEZ FERTIPÁEZ S.A.
|DIVA CORREDOR LOZANO
|PATROCINIO CAMACHO POLANCO
|AMANDA PLAZA RODRÍGUEZ
|LISTA 3 EN EL TARJETÓN
|KAWA COMERCIO SOSTENIBLE SAS BIC
|MC DISEÑOS SAS
|LUZ ELENA SUACHE ORTEGA
|SANDRA PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
|JAVIER SANJUAN GÓMEZ
|JOSÉ ARMANDO RIVERA FARFÁN
|LUZ ADRIANA ZÚÑIGA ESPINOSA
|JOSÉ ARMANDO CUÉLLAR LEÓN
|ORLANDO RODRÍGUEZ CADENA
|FERNANDO GÓMEZ VELA
|NOHORA AMALIA PEÑA VARGAS
|YUDY ANDREA FORERO TORRES
|
LISTA 4 EN EL TARJETÓN
|ASESORES DE SEGUROS LTDA. ASEGUROS LTDA.
|ANDRÉS FELIPE JIMÉNEZ GONZÁLEZ
|LISTA 5 EN EL TARJETÓN
|OSWALDO CALDERÓN TRUJILLO
|ALEXANDER NARANJO GASCA
|MACEPE SAS
|RAÚL MUÑOZ ORTÍZ
|LUIS EDUARDO MOSQUERA GARCÍA
|OLGA CAMACHO NARVAEZ
|JORGE EDUARDO CABRERA RODRÍGUEZ
|ANADELA CARRERA SALAZAR
|FLORINDA BAUTISTA HERNÁNDEZ
|MERCEDES FLORIANO PIMENTEL
|MARYURY ALEXANDRA POLANÍA MELÉNDEZ
|NORALBA BELTRÁN CEDIEL
|LISTA 6 EN EL TARJETÓN
|CENTRO DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS SAS NUEVASTIC
|SEXTO SENTIDO ESTRATEGIAS SAS
|AGENCIA KODA SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL LTDA.
|JORGE MAURICIO AMAYA TOVAR
|LISTA 7 EN EL TARJETÓN
|MARÍA ANTONIA ESTUPIÑÁN TÉLLEZ
|JESÚS MARÍA ARTUNDUAGA GUTIÉRREZ
|LEONOR VIVEROS MINDA
|ÓSCAR MURCIA MUÑOZ
|YURI MARYETH CUÉLLAR ROJAS
|JESSICA MARCELA VANEGAS ROJAS
|DALLY YANID VALDÉS PORTILLA
|JAIME GARCÍA NÚÑEZ
|MAURICIO ORTÍZ SALAZAR
|GREGORIO CERÓN CALDERÓN
|JHON ARMANDO RAMÍREZ MURCIA
|MARTHA YUDY CUÉLLAR YAGUE
|LISTA 8 EN EL TARJETÓN
|MASSEQ PROYECTOS E INGENIERÍA SAS
|JAVIER SLEYNER PARDO BARRERO
|DISTRIBUIDORA PLÁSTICOS SUR SAS
|EMPRESA DE FOSFATOS DEL HUILA S.A.
|MARÍA CRISTINA GARCÍA CASTRO
|BATERCOL SAS
|YESID ALBERTO VARÓN MORALES
|FERRETERÍA CENTRAL SAS
|CONTRUCTORA RODRÍGUEZ BRÍÑEZ SAS CRB SAS
|GUILLERMO ÁNDRES VALENCIA RODRÍGUEZ
|LISTA 9 EN EL TARJETÓN
|EUGENIO DÍAZ LOZANO
|MOISÉS CLEVES CASTAÑEDA
|LISTA 10 EN EL TARJETÓN
|AMPARO VARÓN DÍAZ
|BATERÍAS TITO SAS
|LISTA 11 EN EL TARJETÓN
|COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL 3C SAS
|MINERA PROVIDENCIA S.A.
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LISTA 12 EN EL TARJETÓN
|ÁNGELA MARÍA MÓNICA ROCÍO PERDOMO TEJADA
|ANDREA LORENA HERNÁNDEZ TEJADA
|SONIA RAMÍREZ CASTRO
|ÓSCAR ORLANDO GARZÓN SÁNCHEZ
|ÁNYELA ADRIANA GÓMEZ VARGAS
|ESTHER CERQUERA
|JESÚS ANTONIO ORTIGOZA TORRES
|JHON JAIRO CAMPOS LAMILLA
|HORTENCIA COLLAZOS PERDOMO
|MOISÉS CASAS RIAÑO
|YENIFER ALEXIS SALAZAR CASTILLO
|SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
|LISTA 13 EN EL TARJETÓN
|JUAN ANDRÉS CADENA SUÁREZ
|FISIOHOME SAS
Para las elecciones de revisor fiscal, principal y suplente, los números del tarjetón quedaron de la siguiente manera:
|LISTA 1 EN EL TARJETÓN
|ESPER ARIAS ORTIZ (PRINCIPAL)
|ANTONIO MARÍA TOVAR ACEVEDO (SUPLENTE
|LISTA 2 EN EL TARJETÓN
|KRESTON RM S.A.
|HERNÁN MORA MARTÍNEZ (PRINCIPAL)
|LUZ AÍDA MONTES RIOS (SUPLENTE)
El sorteo se realizó en simultánea con las sedes de la entidad cameral en Pitalito, Garzón y La Plata.