Alcaldía trabaja para ponerle fin a obras inconclusas en Neiva

Neiva, ciudad capital del departamento del Huila, no solo es reconocida a nivel nacional por ser la capital del Río Magdalena, la arteria fluvial más importante del país, sino por sus innumerables edificaciones sin terminar.

Los llamados elefantes blancos, hacen parte del paisaje urbano que amenaza con convertir más de $50 mil millones de pesos invertidos de recursos públicos en detrimento patrimonial.

Infraestructura deportiva

Una de las obras más emblemáticas y con mayores problemas recibidas por la vigente Administración, fue el Estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid; Se invirtieron $20 mil millones de pesos para la remodelación del escenario deportivo, la obra fue recibida por el gobierno de Rodrigo Lara en 2016, quien no encontró mayores falencias en la construcción, realizando una inversión de $7.800 millones para la reestructuración de la tribuna occidental que terminó derrumbada y con 4 fallecidos a causa del colapso de la estructura, la obra quedó suspendida en agosto de 2016.

Ante estos hechos, la Contraloría estableció juicio de responsabilidad fiscal por 15.000 millones de pesos contra los implicados en esta obra, ya que, según estudio de la Universidad Nacional, la construcción presentaba problemas estructurales.

Luego que el proceso enfrentara una larga batalla jurídica, el actual alcalde de Neiva Gorky Muñoz recuperó $1.119 millones de las pólizas, con el fin de invertir los recursos que se necesitan para estabilizar la obra. En estos momentos, se adelantan trabajos que incluyeron el desmonte de la cubierta que estaba siendo instalada cuando ocurrió el accidente, y el derribe de algunas estructuras que no cumplían con las condiciones técnicas normativas.

Recuperar la obra, requiere de una inversión total de $87 mil millones, que se gestionan a través de un proyecto presentado por la actual vigencia administrativa ante el Ministerio del Deporte y ante la Contraloría, además de los aportes que serán realizados por la Gobernación del Huila, para culminar el escenario deportivo más importante del departamento.

No obstante, el estadio no es el único escenario deportivo encontrado en abandono, el Patinódromo es la obra que más tiempo lleva de ejecución iniciando su proceso desde el año 2012; el contrato fue adjudicado en 2015 invirtiendo para su primera fase $2 mil millones, sin embargo, la obra no fue bien planificada y solo hasta 2019 se pudo dar fin a la primera fase. El gobierno de Lara Sánchez debió agregar $5.700 millones más para el inicio de la segunda fase, que quedó inconcluso, y la actual Administración tuvo que invertir $2.500 millones para evitar que se convirtiera en otro elefante blanco. Actualmente la obra avanza en un 70% de ejecución, y ya se aprobaron los recursos gestionados ante el Ministerio del Deporte por $3.500 millones para la tercera fase que incluye toda la iluminación del escenario.

Salud

Con relación al Centro Materno Infantil CAIMI, tras 11 años de ejecución no se ha logrado dar fin a esta obra que ha recibido inversiones de más de $17 mil millones y que requiere de por lo menos $13 mil millones más para culminarlo, dinero que gestiona la actual administración.

“Enderezar ese proyecto no ha sido fácil pues esta administración lo encontró con problemas estructurales, de diseño y hasta de normatividad vigente lo que lo ha convertido en un dolor de cabeza. Para sacar a flote el Caimi, la ciudad ha contado con apoyo del Ministerio de Salud con más de 2.000 millones de pesos y 1.300 de la Alcaldía para así poder concluir la primera fase que es la más urgente” dice apartes del informe de la Contraloría.

Debido a los problemas estructurales, la obra no pudo ser puesta en funcionamiento y habilitada a la comunidad, no obstante y sin explicación coherente, sin poderse utilizar esta obra, la Administración de Lara Sánchez, destinó $3 mil millones para la dotación del centro de salud, que hasta el momento no está en servicio, por lo cual, en su mayoría los equipos están dañados por falta de uso, o su tecnología quedó obsoleta.

Infraestructura Educativa

En cuanto a la infraestructura educativa, se han encontrado diversas obras entregadas a la comunidad estudiantil, sin poder ponerse en uso, como el caso del Colegio Claretiano, el cual recibió una inversión de $14 mil millones, sin embargo, la obra fue entregada sin la instalación de servicios públicos, por lo cual debieron ser adicionados $1.400 millones para dejar la obra funcional, y además realizar el cerramiento de la institución y la construcción de otro polideportivo. Esta obra requiere de una inversión de $3 mil millones para dotación, teniendo que adicional finalmente $4.500 millones más de los que estaban proyectados para la construcción total de la obra.

En el colegio Departamental, por citar solo dos ejemplos, se hizo necesario adicional $200 millones de pesos, para replantear el proyecto ya que se contrataron obras que no se requerían, y quedaron faltando intervención indispensable para el uso escolar. Finalmente, la obra una inversión de $1.200 millones y dos años de retraso.

Estas obras según el secretario de Educación José Paúl Azuero, como en el caso también del megacolegio Rodrigo Lara no cuenta con un plan de infraestructura de fondo que permita tener un diagnóstico acertado, para concretar las necesidades y priorizar la inversión.

Saneamiento básico

Finalmente, la PTAR, una obra que permitirá descontaminar el río Magdalena y reducir 15.000 toneladas anuales de vertimientos y desechos, es un proyecto que desde 2005 y luego de un fallo del Tribunal Administrativo del Huila, obliga a la ciudad de Neiva a construir dicha planta, sin embargo, tras 16 años de espera y de la contratación de 3 estudios, por más de $4 mil millones, siendo el más reciente el de la anterior Administración por $700 millones, no hubo gestión alguna de recursos para poner en marcha esta mega obra que necesita de $240 mil millones de pesos.

Actualmente, la alcaldía de Neiva logró dar un paso agigantado para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, consiguiendo a la fecha el 90% de los recursos que se necesitan para su puesta en funcionamiento, o logrando la obtención de la licencia del plan parcial por parte de la CAM, lo cual permitirá dar inicio con la construcción de obras de mitigación en la zona donde se llevará a cabo el proyecto.

El reto de la Alcaldía de Neiva en su actual vigencia, fue ponerles fin a los elefantes blancos de la ciudad, por ello adelantan adiciones, obras y gestiones, para que se salven estas construcciones, que un día fueron un sueño de la comunidad neivana.