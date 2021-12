Alcaldía de Neiva impulsa segunda feria de emprendimiento e inclusión

Con la participación de más de 20 emprendedores, integrantes del Programa de Discapacidad adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión, se dio apertura en la mañana de hoy, a la Segunda Feria de Emprendimiento e Inclusión, en la plazoleta de la Alcaldía de Neiva.

“Se convocó e invitó a los padres cuidadores de personas con discapacidad y es la segunda feria de emprendimiento que se realiza desde que se creó la Secretaría y en esta ocasión serán dos días. Aquí pueden encontrar productos elaborados de manera artesanal, emprendimientos que realizan personas en situación de discapacidad”, destacó Luz Ángela Gómez, secretaria de Desarrollo Social e Inclusión de Neiva.

Toda una variedad de productos y artesanías en guadua, llaveros artesanales, ropa interior, pijamas, peluches, orquídeas, perfumes, accesorios, bisutería, postres y artículos propios para la época navideña, hacen parte de los stands de la feria.

Luz Derly Coronado, una de las emprendedoras opinó sobre la jornada: “Yo trabajo con muñecos de Navidad, ese es mi emprendimiento, para mí estar en esta feria es muy importante porque nos da la oportunidad de dar a conocer nuestros productos y a través de la Secretaría de Desarrollo Social fue posible, todo lo que hago, lo hago a mano junto con mi hija que tiene condición de discapacidad y le he enseñado, así que los invitamos a que nos apoyen”.

Viernes de pasarela

De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. los emprendedores tienen a disposición sus productos, el viernes 3 de diciembre a las 3:00 p.m. se realizará la Gran Pasarela ‘Los cuidadores se toman la Navidad’, en la que participarán los usuarios del Programa de Discapacidad, liderado por la Administración Municipal encabezada por el alcalde Gorky Muñoz Calderón, y esto permitirá sensibilizar a la población.

“Estamos dispuestos a prestar todo el apoyo y el acompañamiento para estos emprendedores y manifestamos que, como Secretaría, estamos ahí presentes para apoyarlos en estas iniciativas tan importantes. Además, esto es satisfactorio porque les permite desarrollarse como personas emprendedoras”, agregó la Secretaria de Desarrollo Social e Inclusión de Neiva.

Banco de Ayudas en acción

Así mismo, durante la feria, en horas de la tarde del jueves, se hizo entrega de sillas de ruedas a ciudadanos que las requerían y que habían realizado el proceso a través de la estrategia Banco de Ayudas Técnicas, que permite apoyar a las personas con discapacidad y que necesitan mejorar su calidad de movilidad.

La Administración Municipal, hasta el momento, ha hecho entrega de aproximadamente 50 sillas de ruedas durante el año, como también muletas, 10 caminadoras y otros elementos. Esto permite que las familias de escasos recursos, a través del Banco de Ayudas, reciban el apoyo mediante algunos requisitos como la historia clínica, puntaje del Sisbén y otros documentos y así recibir sillas de ruedas, muletas o caminadoras.

Otras reacciones

María Piedad Ramírez Quintero, emprendedora

“Quiero agradecer a la Administración Municipal por darnos la oportunidad de participar en la feria, especialmente a la Oficina de Discapacidad, nosotros nos preparamos en el SENA para aprender a preparar todos los productos, junto con mi hijo que tiene discapacidad cognitiva, el emprendimiento es familiar, estamos haciendo tamales, natilla, comidas navideñas, carnes en rollo, por medio de encargos”.

Édgar Antonio Muñoz Córdoba, emprendedor

“Debido a la situación quedé con una pequeña discapacidad, hace tres años que me dio una trombosis, sin trabajo, que me llevó a pensar qué me pongo hacer, y empecé a trabajar tablas con segueta. Luego la Alcaldía me facilitó herramientas y eso me ha llevado a crear D’Manos Artesanas, trabajando manualmente la madera y así sostengo mi hogar en compañía de mi esposa. Esta feria es excelente y estamos agradecidos con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión.”